Estas son las distros Linux "verdaderamente libres" que la FSF recomienda probar para celebrar sus 35 años

La Free Software Foundation está cumpliendo 35 años, y durante toda esta semana planean celebrarlo con varios anuncios y "sorpresas". Todo concluirá el viernes 9 de octubre de 2020 en un evento online en los que compartirán junto a la comunidad sus recuerdos favoritos sobre el software libre y la fundación.

La FSF ha invitado a cualquier miembro de la comunidad a enviar un vídeo para unirse al a celebración, o a hacer una donación para mantener la organización viva. Pero además de esto han compartido una larga lista con "formas de celebrar" que incluyen desde guías de protección contra la vigilancia masiva, a ejercicios como reemplazar tus programas privativos con alternativas libres, o a probar tu primera distribución GNU/Lunux verdaderamente libre.

Las distros completamente libres según la definición de la FSF

PureOS

¿No son libres todas las distros Linux? No del todo, no cuando entramos en las delicadas pero importantes diferencias entre lo que se llama Software Libre y lo que se llama Open Source o código abierto. Si bien todo el software libre podría considerarse open source, no todo el open source es software libre.

El Software Libre se define por su ética, no es solo que su código está abierto al público para que cualquiera pueda modificarlo, sino que tiene que seguir las cuatro libertas esenciales del SL, y tienen que ser aplicadas en absolutamente todo el código de todos los programas.

Cuando una parte de una distro incluye componentes, aplicaciones o cualquier cosa que no sea software libre, o sea open source pero con una licencia más restrictiva, o pueda incluir hasta software privativo como pasa por ejemplo con los controladores de vídeo que incluye Ubuntu por defecto desde no hace mucho, la FSF no la considera realmente libre.

La lista de distros "verdaderamente libres" que la FSF recomienda es esta:

Trisquel