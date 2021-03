Fedora i3: un nuevo sabor de la distro Linux con gestor de ventanas ultra ligero para los que prefieren nunca usar el mouse

El Proyecto Fedora acaba de anunciar el lanzamiento de la Beta de Fedora Linux 34, eso quiere decir que ya podemos descargar una imagen casi lista de lo que será la próxima versión de la distribución, una actualización bastante importante y que está planeada para finales de abril de 2021.

El sabor principal de Fedora llegará con GNOME 40, la más reciente versión del entorno y que vendrá cargada de mejoras en la experiencia de usuario. Además de esto están los otros sabores de siempre como KDE Plasma o Xfce. Sin embargo, con este lanzamiento se ha anunciado oficialmente un nuevo sabor: Fedora i3.

Probablemente el Fedora más minimalista

Fedora i3

Este nuevo "spin" de la distribución seguramente será muy bienvenido por un pequeño nicho de la comunidad Linux que ama los entornos minimalistas y que ponen el enfoque en usar el teclado. Fedora i3, usa pues, el gestor de ventanas i3.

Famoso por ser extremadamente minimalista y personalizable, i3 está principalmente orientado a usuarios avanzados o desarrolladores, pero en Fedora dicen que han querido hacer este sabor accesible y atractivo para usuarios novatos que prefieren no usar un ratón, touchpad o cualquier dispositivo similar para interactuar con el entorno.

Versiones anteriores de Fedora usando i3 - u/kernelcrasher

Fedora i3 quiere ofrecer un entorno atractivo tanto para usuarios novatos como avanzados que prefieren hacer todo con el teclado

Así pues, i3 no solo es minimalista por la forma en la que se ve, sino por cómo funciona. Es uno de los entornos más ligeros que te vas a conseguir en el mundo de Linux (y también en BSD), que sigue la filosofía de la mayoría de los gestores de ventanas minimalistas: nada de ponerse elegante ni pesado.

i3 cuando mucho pone bordes mínimos como decoración en las ventanas y no añade complejidad donde no se necesita. Pero eso sí, si nunca has usado un gestor así, tienen su buena curva de aprendizaje. Es muy extensible y siempre puede ser modificado por aquellos que saben cómo programar, y es un favorito de los usuarios de r/unixporn.

Captura de portada | BrainSweetiesss