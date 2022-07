Una versión antigua de WordPerfect, el 'Word de los 80', ya está disponible para la mayoría de equipos Linux modernos

Hace dos meses, abordábamos en Genbeta la historia de cómo la versión para UNIX de Lotus 1-2-3 —un software de hojas de cálculo que, por su pasada popularidad, sólo podemos definir como el 'Excel de los 80'— estuvo perdida 32 años antes de que uno de sus mayores fans, Tavis Ormandy (miembro del equipo 'Project Zero' de Google), no sólo lograra dar con una copia, sino que pudiera utilizarla para relanzar el software empaquetándolo para modernos Linux.

Pero Lotus 1-2-3 no es el único software vetusto de ofimática que ha desembarcado últimamente en las versiones actuales de Linux procedente de antiguos UNIX. Y si aquel fue el abuelo de Excel, lo adecuado es que viniera acompañado del 'Word de los 80'…

…el WordPerfect de Data General, que había dominado en los sistemas DOS desde su lanzamiento, sustituyendo a su vez a WordStar (éste también conocido hoy en día por ser el procesador de textos favorito de George R.R. Martin, autor de 'Juego de Tronos'). Y el responsable de esta resurrección de WordPerfect ha sido, también, el propio Ormandy, quien parece haber cogido carrerilla en esto de reciclar para Linux versiones para Unix de clásicos de DOS. Un poco lioso, ya.

Concretamente, ha cogido una copia para SCO Xenix del WordPerfect 7.0 de 1997 y la ha transformado en un paquete .DEB fácilmente instalable en cualquier distribución Linux basada en Debian (Ubuntu o Linux Mint entre ellas). En este repositorio tienes todas las instrucciones necesarias para descargarlo y hacerlo funcionar con el clásico look 'blanco sobre azul'.

Recordemos que esa versión de WordPerfect estaba pensada para su uso en terminales de texto, un entorno a priori poco proclive para manejar un complejo procesador (aunque, sin duda, los fans de Emacs estarían en desacuerdo con esa afirmación).

Una particularidad de WordPerfect 7 es que combinaba el tradicional uso intensivo de teclas de función de esta aplicación (tan fundamental que sus usuarios recurrían a pegar plantillas en sus teclados recordando la funcionalidad de cada tecla) con la aparición de menús desplegables que podíamos manejar ya con el ratón.

I recently learned there was a version of WordPerfect for UNIX (from 1997) that uses sixels (terminal graphics) for print previews. That's hilarious. I kinda got it working! I put my patches online here https://t.co/IfhramrB55 pic.twitter.com/XXgJuFQTva