El desarrollador de Luna Display acusa a de Apple hundir su negocio copiando sus ideas en iOS y Mac

En 2019, con el lanzamiento de macOS Catalina, Apple añadía una buena tanda de nuevas funciones enfocadas en productividad a su sistema operativo de escritorio. Una de las más llamativas fue sin duda Sidecar, algo que nos permite usar un iPad como segundo monitor de un Mac.

Esto es una idea que se le había ocurrido ya a alguien más hace tiempo, Luna Display ofrecía exactamente eso mismo desde 2017, y ahora Matt Ronge, CEO de Astropad, la empresa detrás del proyecto, ha explicado en Twitter cómo Apple básicamente copió sus ideas y casi los hacen desaparecer.

Time passes, until WWDC 2019... At that event Apple revealed Sidecar, which was clearly inspired by our products. On top of that they created private APIs that Sidecar used which are eerily similar to our suggestions.



We were Sherlocked. 💥