El creador de AppGet afirma que WinGet, el nuevo gestor de software de Microsoft, es una copia no reconocida de su trabajo

Hace unos días, Microsoft anunció el lanzamiento de Winget, un gestor de paquetes de software oficial para Windows, con el que busca trasladar en parte el modelo vigente en las distribuciones Linux (apt-get en Ubuntu, yum en Red Hat, etc) a su propio sistema operativo.

Nosotros lo hemos probado, y las sensaciones fueron buenas: si estás dispuesto a usar la terminal de Windows, puedes tener acceso a una selección de software más destacable que la de la misma Microsoft Store.

No era difícil imaginar, sin embargo, que el desembarco de Winget posiblemente fuera una mala noticia para proyectos open source de terceros que estaban tratando de ofrecer una propuesta similar para entornos Windows, como Chocolatey y AppGet.

¿Se dan un 'aire familiar' WinGet y AppGet?

Pero Keiva Beigi, el creador y desarrollador de AppGet, se ha tomado especialmente mal este lanzamiento. Y es que, según afirma, Microsoft se habría aprovechado de su trabajo para crear su propia herramienta.

Siempre según la versión de Beigi, el pasado mes de agosto de 2019, Microsoft se puso en contacto con él (a través de Andrew Clinick, responsables del Grupo de modelo de aplicaciones de la compañía) para hacerle saber que les gustaba su trabajo y que querían invitarle a trabajar para ellos para contribuir a integrar AppGet en Windows. Tras varias reuniones informales y una entrevista que se llevó a cabo en diciembre, no volvió a saber nada de Microsoft.

Al menos, no hasta que la compañía anunció el lanzamiento de Winget, una herramienta que, según Beigi, reproduce "la mecánica básica, la terminología, el formato y estructura del manifiesto e incluso la estructura de carpetas del repositorio de paquetes" de AppGet. Y eso por no mencionar la similitud de nombres.

"Cuando vi su repositorio de GitHub se sorprendí. Ni siquiera estaba seguro de lo que estaba viendo. [...] Lo que copiaron [de AppGet] sin otorgarme crédito es la base de su proyecto. Y no me refiero al concepto general del administrador de paquetes, sino a que la forma en que funciona Winget es prácticamente idéntica a AppGet".

Beigi se muestra decepcionado por el poco reconocimiento otorgado por Microsoft, pero acepta que ya no tiene sentido continuar desarrollando AppGet, que cerrará el próximo 1 de agosto: "No creo que fragmentar el ecosistema pueda beneficiar a nadie". Por su parte, Microsoft ha afirmado a The Verge que está investigando internamente qué ocurrió con la oferta laboral que se le hizo llegar a Beigi.

Pese al discurso pro-software libre del presidente de Microsoft, no es éste el primer encontronazo de la comunidad con Microsoft en los últimos días: hace poco se alzaron voces críticas contra el intento de la compañía de apropiarse del nombre de un proyecto vinculado a KDE para otro muy similar de Microsoft que, para más inri, ya era conocido antes con otro nombre.

Vía | The Verge