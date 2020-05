Microsoft y la comunidad open source, enfrentados por dos proyectos de desarrollo multiplataforma con el mismo nombre

El cambio de actitud de Microsoft hacia el entorno 'open source' ha sido algo notable desde que Satya Nadella fue nombrado CEO. Más aún: el pasado día 14, Brad Smith, presidente de Microsoft, afirmaba sin matices que su compañía había estado "en el lado equivocado de la historia durante el auge del open source a comienzos de este siglo".

Sin embargo, nunca es tarde para recaer en algún viejo tic, o al menos así lo ha percibido esta semana un sector de la comunidad open source: sólo 4 días después de que Smith hiciera esas declaraciones, la división .Net de la compañía se 'apropiaba' del nombre de un proyecto rival vinculado a la Comunidad KDE.

El proyecto MAUI (acrónimo en inglés de 'Interfaces de usuario multiadaptables') nació en 2018 con el objetivo de crear un framework libre y modular que facilitar el desarrollo de interfaces de usuario multiplataforma escritorio/móvil.

Su kit de controles y herramientas MauiKit, basado a su vez en KDE Kirigami, puede utilizarse para desarrollar aplicaciones Windows, Linux, iOS y Android.

Como podemos comprobar en la subweb de MAUI dentro de KDE Projects, también están desarrollando diversas aplicaciones multiplataforma basadas en su propio framework: el visualizador de imágenes Pix, el gestor de ebooks Library, el explorador de archivos Index, etc.

.NET MAUI (de Multi-platform App UI), por el contrario, es un proyecto nacido el pasado martes, cuando el blog corporativo de la división .Net de Microsoft anunció el cambio de nombre de uno de sus proyectos, conocido hasta ese momento como Xamarin.Forms.

Xamarin.Forms, que cumplió 6 años este mes de mayo, permite a los desarrolladores, según Microsoft,

"compilar aplicaciones iOS, Android y Windows desde un único código base compartido [creando] interfaces de usuario en XAML con código subyacente en C#, [que] se representan como controles nativos con mejor rendimiento en cada plataforma".

En resumen, Microsoft ha decidido rebautizar su framework de creación de interfaces multiplataforma con el nombre de un proyecto de la comunidad KDE (uno de los principales entornos de escritorio para Linux) que actualmente desarrolla un framework de creación de interfaces multiplataforma.

¿Veis dónde está el problema? Los desarrolladores del proyecto MAUI (el open source) sí lo ven:

"Nos gusta creer que se trata de un evento desafortunado, producto de un descuido durante una sesión de brainstorming [...] y no de un intento de usar el peso de la marca Microsoft para machacar a un framework rival.

También vieron un problema varios usuarios de GitHub, que reportaron como 'bug' el conflicto de marcas entre ambos proyectos. Quien visite el hilo de debate verá que está cerrado a nuevas aportaciones de usuarios no-colaboradores, y que la mayoría de los comentarios del mismo han sido marcados como off-topic.

Ciertamente los ánimos se calentaron bastante después de que colaboradores del proyecto de Microsoft (pero no empleados de dicha compañía) se expresaran en estos términos:

"Así que te gusta ese lindo proyecto de segundo nivel... bien, pero diferenciemos un proyecto serio de uno que no lo es: no hay soporte importante para MauiKit, probablemente la mayoría de la gente no ha oído hablar de ellos antes de hoy, [...] y francamente, a nadie le importa".