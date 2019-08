GNOME y KDE unirán fuerzas para construir un mejor ecosistema de aplicaciones en Linux

La Fundación GNOME y KDE e.V acaban de anunciar la próxima Linux App Summit (LAS), una conferencia que se llevará a cabo este otoño en Barcelona con el objetivo de promover y acelerar el crecimiento del ecosistema de aplicaciones en Linux.

Aunque KDE y GNOME son quizás los "rivales" más legendarios en el ecosistema Linux y llevan años colaborando de una u otra manera, hasta la fecha eso no ha ofrecido ningún fruto revolucionario. Esta vez parecen estar uniendo fuerzas para unificar de verdad el ecosistema y darle un empujón a Linux en el escritorio.

This year's Linux App Summit will be held in Barcelona, Spain from November 12-15! Our CfP is live, so head over and submit your talk.



Formerly known as #LASGNOME, this year @gnome and @kdecommunity are joining forces to expand the Linux app ecosystem.https://t.co/2LvV9DxpKp pic.twitter.com/nt5BtVWoRw