Alguien ha revivido el mítico MSN Messenger para que puedas enviar zumbidos, pero viene con un troyano dentro

Microsoft mató el Windows Live Messenger por allá en 2013, diciendo que era hora de reemplazarlo por Skype, y ya sabemos cómo terminó esa historia. Henos aquí en 2019 y todavía hay quien extraña al Messenger original, el de MSN, no ese de Facebook.

Tanto, que hace un par de años se inició un proyecto llamado Escargot que nos permite utilizar varias versiones parcheadas de MSN Messenger sin necesidad de los servidores fallecidos de Microsoft, y funcionan abrumadoramente bien, con todas esas cosas que nos hacen echarle de menos, y que increíblemente muchos mensajeros modernos ni siquiera tienen.

Escargot no es algo nuevo, pero puede ser que tú, al igual que muchos de nosotros en Genbeta, nunca hayas oído hablar de él. Y si quieres darte un paseo nostálgico instalando el software en Windows 10, es muy sencillo.

Importante: queremos advertir que aunque Windows Defender no detectó ningún problema con el instalador, en VirusTotal, uno de los 59 motores antivirus que puedes usar para escanear archivos, detectó un troyano en el instalador de Escargot. Podría ser un falso positivo, podría no serlo, en la web de soporte de Microsoft tienen ese troyano en su base de datos y debería ser detectado por Windows Defender, y en nuestras pruebas no se detectó nada. Queda a vuestra discreción decidir qué hacer con esta información.

Un viaje al pasado

Escargot ofrece descargas en múltiples idiomas, incluido español. Solo tienes que descargar cualquiera de las versiones pre-parcheadas de la aplicación. Van desde MSN 5.0, hasta WLM 8.5. La recomendación es utilizar la última.

También ofrecen las versiones sin parchear e instrucciones de cómo parchearlas tú mismo. Además están varios extra, como el creador de emoticones, por ejemplo. Como los servidores de Microsoft ya no funcionan, tienes que crear una cuenta de Escargot, per es muy sencillo.

Nunca creí que volvería a ver esa notificación

Solo tienes que usar una dirección de email y una contraseña. Eso es todo lo que necesitarás para iniciar sesión en Messenger y para añadir o que te añadan amigos. Y la app, es exactamente la misma a la que estabas acostumbrado hace tantos años, con zumbidos, colores, fuentes diferentes, emoticones animados, dibujo a mano alzada, envío de archivos, cambios de avatar, de estado, envío de sonidos, etc.

Lo único que no funciona son los servicios externos o los que ya de por sí eran ofrecidos desde los servidores de Microsoft, como los juegos y actividades. Pero Escargot integra otras cosas, como el mismo Facebook y hasta YouTube dentro de la misma ventana de tu lista de amigos.

El envío de archivos funciona perfectamente, con todo y su respectiva advertencia

Este recordatorio de todo lo bueno que tenía el MSN Messenger nos hace pensar en cómo Microsoft desperdició la plataforma por completo, especialmente por nunca dar el paso al mundo móvil a tiempo.

Es un poco increíble que un programa tan viejo tenga cosas que muchas apps de mensajería moderna aún no tienen, y da tristeza todo ese potencial tirado a la basura. Si te interesa saber más sobre Escargot, el proyecto también está alojado en GitLab.