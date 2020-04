WhatsApp subirá el límite de personas en videollamadas a más de cuatro, según WABetaInfo

Las videollamadas son una de las grandes tendencias de la cuarentena. Hay cientos de aplicaciones que valen para comunicarnos con ellas con familiares y amigos, pero ante la dificultad técnica de algunas herramientas y de configuración, son muchos los usuarios que buscan la alternativa más sencilla y directa. Y como ya contamos, esa, hoy por hoy, y teniendo en cuenta contexto español, europeo y latinoamericano, es WhatsApp.

El problema es que siendo la más popular, WhatsApp limita las videollamadas a un máximo de cuatro participantes. Pero, según ha contado WABetaInfo, medio que suele ser infalible adelantando novedades de la aplicación de mensajería de Facebook, eso cambiará pronto. En concreto, habrá un nuevo límite en las próximas semanas. El número no lo sabemos, pero sus otras aplicaciones nos pueden dar pistas.

You'll be able to get in touch with your family and friends better, thanks to the new group call limit, available within the next weeks.

This is the best decision taken by @WhatsApp: we can stay safe at home, but we can meet virtually more people we love though WhatsApp 💚. #RT https://t.co/M0DsObrTmS