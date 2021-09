WhatsApp te permitirá convertir imágenes a stickers en un solo click: así funciona

Cuando se trata de novedades de WhatsApp, lo normal es que sean sus aplicaciones móviles, es decir, las versiones para iOS y Android, las que las reciban antes. Es algo normal, pues el smartphone es el cerebro de la plataforma, es el número móvil asociado, y hasta hace muy poco, pues ya hemos probado el modo multidispositivo, un dispositivo clave para poder usarla, pues tenía que estar encendido para poder enviar y recibir mensajes.

Sin embargo, según WABetaInfo, el canal que adelanta las novedades de WhatsApp antes de que se lancen gracias a un análisis exhaustivo de las betas, WhatsApp Desktop contará antes con una de las versiones más esperadas en el móvil, la posibilidad de crear stickers a partir de imágenes de forma tan fácil como pulsar en un botón de la interfaz al enviarlas.

Hasta ahora, para crear stickers para la plataforma hay que utilizar herramientas externas como Sticker maker, de la que nuestros compañeros hablaron en este artículo a modo de tutorial. No resulta difícil, pero el hecho de tener que recurrir a algo externo lo complica todo.

Envía fotos como stickers en un solo click

Así funciona la conversión de imágenes a sticker para su envío al chat. Imagen: WaBetaInfo.

Tal y como la muestran, la función parece encaminada a poder convertir a sticker cualquier imagen que queramos enviar. Para ello, lo único que hay que hacer es pulsar un botón de sticker que aparece al lado del botón '1' que es el que se utiliza para enviar fotos que se pueden ver una sola vez. Probablemente, después de hacerlo, se pueda añadir a nuestros favoritos, como ocurre con los ya presentes en la plataforma.

Desde WABetaInfo señalan que la función la han encontrado solamente en la beta para escritorio, y que WhatsApp no está trabajando en llevarla a móviles por el momento. Esto siempre lo dicen en base a lo que han podido comprobar en el código, evidentemente no conocen los planes internos de la compañía.

La función ha llegado a la beta pública 2.2137.3, pero a nosotros aún no nos aparece habiéndola descargado. Respecto al canal estable, la última versión que tenemos en macOS en este momento es la 2.2134.10, lanzada hace dos semanas. Así, en principio la función no estaría lejos de llegar a la versión estable que podemos descargar an las distintas tiendas de aplicaciones para Mac y Windows y en la web oficial.