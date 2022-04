Buscar 'Audacity' en la Tienda de Windows 10 y 11 te muestra ocho apps falsas y (ahora) una legítima: suerte descubriendo cuál es

Si ahora mismo abrieras la Microsoft Store y buscases la aplicación de Audacity —el famoso (y en los últimos tiempos polémico) editor de audio— comprobarías que existen hasta siete opciones listas para instalar con nombres e iconos idénticos o similares a los de dicha aplicación. Y otro par que, pese a la diferencia de nombres, también hacen uso de un icono similar.

Hasta hace unos días, esa búsqueda sólo te devolvería 'Audacitys falsos', aplicaciones que no ofrecen la misma funcionalidad que el original (o ninguna en absoluto), y que aún así en varios casos cobran 4,99 euros al usuario que llega a ellas pensando que se trata de la aplicación legítima…

…pese a que ésta ya estaba disponible gratuitamente en su web (recordemos que fue lanzado como software de código abierto hace ya la friolera de 22 años).

Ahora, por fin una de ellas —suerte a la hora de adivinar cuál— es el verdadero Audacity, "desarrollado por Muse Group y la comunidad open source de Audacity". Lo ha anunciado Martin Keary, jefe de producto de Audacity, con el siguiente tuit:

Due to the ludicrous number of fake 'Audacity's on the Microsoft store, which charge users for non-functional or very limited applications, I've now (finally) taken the name back and have published the proper, free version for the first time.https://t.co/n3fd8AShSh