Cada vez hay más covers de 'Toss a coin to your Witcher' en Spotify y YouTube, pero aún no es posible escuchar la canción original

The Witcher se convirtió probablemente en una de las series o la serie más comentada en redes desde su estreno el pasado 20 de diciembre, y para Netflix ha sido todo un éxito que antes de estrenarse ya había sido renovado para más temporadas. Sin embargo, tampoco le han faltado críticas, una tiene que ver con la estructura narrativa que confundió a algunos espectadores y por lo que quizás Netflix terminó lanzando hasta un mapa interactivo del universo de la serie.

La otra crítica: ¿Dónde está el soundtrack oficial? Si eres de los que ya vio la serie o no vives bajo una roca, has escuchado o escuchado hablar de 'Toss a coin to your Witcher', una de las canciones de la serie que es extremadamente pegadiza, y que además ha generado una increíble ola de covers de todo tipo en YouTube que no para de crecer. Y, a pesar de su enorme popularidad Netflix no ha lanzado un soundtrack que la incluya a día de hoy.

La gente está tan desesperada por escuchar la canción una y otra vez que hay vídeos como este con más de un millón de reproducciones que consiste en 'Toss a coin to your witcher' reproduciéndose en loop por una hora.

Poco más de un millón de reproducciones es justo lo que tiene la versión publicada en Soundcloud por sus compositoras: Sonya Belousova y Giona Ostinelli.

Es lo más cercano a un lanzamiento oficial que vas a encontrar, porque lamentablemente Netflix no ha publicado el soundtrack en ningún lugar, a diferencia de cómo lo ha hecho en el pasado con otras series, que tienen hasta ediciones en vinilo que se publicaron al estrenar las correspondientes temporadas de la serie.

Netflix, arroja una moneda a tus compositores

Lo que es triste de esta historia es que la misma Sonya Belousova publicó capturas de todas las canciones del soundtrack listas para ser lanzadas: "Tenemos el soundtrack listo para salir y no podemos esperar a publicarlo, sin embargo no hay fecha estimada hasta el momento ya que depende de Netflix hacer que pase o no."

Además insistió en que las únicas cuatro canciones que han liberado, se han publicado a través de Soundcloud, y que todo lo que veamos en YouTube afirmando ser "oficial", son filtraciones de baja calidad o música que no tiene nada que ver con ellos o con el show.

Vídeos con la canción filtrada es lo que sobra en YouTube, pero covers como este de Dan Vasc no tienen nada de baja calidad. Ese vídeo es solo uno de cientos de covers con millones de reproducciones, muchas más que la canción oficial en Soundcloud, una plataforma infinitamente menos popular.

La historia se repite si vamos a Spotify, donde abundan los covers de la canción, pero ninguna versión oficial publicada por Netflix. Esa abundancia es solo una muestra de la alta demanda que tiene la canción.

Hoy se cumple exactamente un mes desde el estreno de la serie, y mientras más días pasen más empuje comienza a perder la canción, que bien está beneficiando a muchos artistas talentosos que hacen covers, y a otros que no son artistas pero están cubriendo una necesidad que Netflix no cubre.

Son millones de reproducciones en YouTube y Spotify que podrían haber beneficiado a los autores originales de la canción, que simplemente están atados de manos.

Nos hemos puesto en contacto con Netflix para que comentarán sobre esta historia. Actualizaremos el artículo si recibimos respuesta.