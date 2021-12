HBO Max cumple 2 meses mejorando en todo a la vieja HBO, pero con un grave defecto respecto a Netflix, Prime Video o Disney+

HBO Max cumple hoy dos meses en España. En este período, nos ha dado tiempo a saborear la nueva plataforma con calma, frente a unos primeros días en los que probamos todas sus nuevas funciones con mucha emoción para poder despedir una plataforma con tan buenos contenidos como mala ejecución tecnológica.

Con HBO Max, mucho cambió desde el día 1, y casi todo para bien, porque la esencia se mantiene con un producto de mucha más calidad. Sin embargo, durante todo este período, también hemos presenciado puntos grises que le hacen estar todavía lejos de sus mayores competidores en varios sentidos.

Un vistazo a… Del VHS al STREAMING en todas partes

Una mejora de calidad de imagen visible desde el primer día

Bitrate y códec de HBO Max en 'Los Soprano'.

Si algo nos encantó de HBO Max desde el primer día fue su mejora de calidad de imagen. Pudimos comprobar que la nueva plataforma no era solo un lavado de cara de HBO España, y rápidamente vimos que grandes contenidos como 'Los Soprano', que en HBO España daba pena ver por su calidad, ahora ofrecían una alta definición mucho mejor gracias a adoptar por fin el códec H.265, que ofrece mucha mejor compresión y artefactos, y es el que se usa en los Blu-Ray UHD.

El cambio de códec unido a una mejora considerable del bitrate en la mayoría de contenidos ha hecho que HBO Max esté por fin a la altura de Amazon Prime Video, e incluso por encima de Netflix cuando la plataforma roja sigue usando códecs más antiguos en muchos contenidos por debajo de 4K. Era lo más esperado y aquí han cumplido. Eso sí, sigue estando muy lejos de lo que nos gustaría tener en un servicio de pago en streaming. El bitrate no ha cambiado en los últimos años en las plataformas que ya teníamos, y solo Disney+ y Apple TV+ han subido mucho el listón. Sigue haciendo falta más calidad para escenas oscuras y para escenas en movimiento, por mucho que la amalgama de píxeles ya no sea la de antes.

La aplicación es mucho mejor pero todavía tiene problemas

En HBO España, que la aplicación se colgara era tan fácil como saber a dónde ir. Por ejemplo, al cambiar de idioma de audio o de subtítulos, la aplicación era desastrosa y podía tardar incluso minutos en cambiar. Ahora el cambio es instantáneo e indoloro, lo que ya es celebrable para las personas que ven algunos contenidos en versión original y otros doblados.

En la antigua HBO, apartados como 'Seguir viendo' quedaban a veces muy escondidos. Ahora, en HBO Max, siempre es protagonista para seguir por donde íbamos, lo que se agradece, porque en la vieja app llegábamos a tener que buscar en el buscador una serie o película que dejamos a medias el día anterior. Dentro de las mejoras, lo que más agradece el usuario desde el principio, sobre todo en hogares muy poblados o en grupos de amigos donde se comparten cuentas, son los perfiles. No debería ser algo a celebrar en 2021-2022, pero es a lo que nos ha llevado la vieja deriva de HBO. En general, tenemos una aplicación mucho más moderna, con elementos de personalización como los de subtítulos que te permiten dejarlo todo más a tu gusto, pero sigue habiendo problemas.

La aplicación no es mejor pero por fin es moderna, por lo que es algo a celebrar en 2021

Cuando elegimos seguir viendo una serie desde el menú dedicado, no hay posibilidad de ver capítulos del resto de la temporada de forma sencilla, por lo que dependiendo de la aplicación desde la que lo veas tendrás que ir a buscar el título del contenido para poder acceder a todos sus capítulos. Tampoco hay posibilidad de previsualizar con miniaturas qué depara cada minuto de la reproducción, algo que otras como Netflix hacen a la perfección desde hace años.

Otro detalle que las otras plataformas también tienen más pulido (al menos con las conexiones y operadoras con las que hemos podido probarla) es la estabilidad de la reproducción. No han sido pocas las ocasiones en las que en mitad de la reproducción ha bajado la calidad de imagen, llegando a mostrar píxeles que poco tienen que ver con alta definición. El peor de los casos es cuando hay buffering y durante unos segundos ni siquiera hay reproducción activa.

Un gran catálogo que a la vez tiene el mayor defecto de la plataforma: la falta de (más) contenido en 4K

Bitrate máximo de 'Matrix' en 4K: 27,435 Mbps. Muy disfrutable, pero muy escaso

El catálogo de HBO Max en su estreno en España era una de las grandes incógnitas, y para quien tuviera HBO España solo ha habido buenas noticias, pero quizá menos de las esperadas. Los contenidos de calidad e históricos de la plataforma siguen aquí y como decíamos, se ven mejor que nunca antes en streaming, pero no ha habido un gran desembarco de contenido, ni el esperado salto en resolución.

Y ahí está el que para mí es el gran problema de HBO Max respecto a sus grandes competidores: el 4K sigue siendo una gran excepción, y no la norma. Warner Media es propietaria de derechos de sagas como 'Harry Potter' y 'Juego de Tronos', y sin embargo, en HBO Max solo podemos verlas en 1080p y sin HDR. Por el contrario, Amazon Prime Video ha llegado a tenerlas todas en HDR. Y lo peor es que temporadas de estreno como Succesion o 'Estación Once' tampoco hay Ultra Alta Definición por ninguna parte.

Según JustWatch, Netflix tiene ahora mismo 685 series en 4K, Prime Video 162 y Disney+ 62. HBO Max tiene 0. En películas, las tres primeras suman 1094 títulos. HBO Max suma 4.

Que HBO España no tuviera la plataforma tecnológica para poder ofrecerlo hacía que su carencia de contenidos en dicha resolución se entendiera, pero con nuevos estrenos y con las posibilidades que ofrece Max ya no caben las excusas. Y aunque desde hace años las ventas de televisores 4K superan a las de televisores Full HD (y en Netflix lo saben, con casi todos sus estrenos en 4K/Dolby Vision), lo importante ya no es tanto la resolución, sino la subida de bitrate y el rango dinámico extendido que le acompañan.

Este es el triste catálogo oficial en 4K de HBO Max.

Con HDR se suele hablar mucho de picos de brillos, pero la nueva gama de colores hace que incluso en 1080p las películas se vean como nunca. Para 2022 esperamos que aunque el viejo contenido siga en Full HD, lo nuevo al menos se estrene en mejor calidad. Más allá de las pocas películas que están en 4K, también echamos de menos en la plataforma contar con mejor sonido para aquellos que tienen equipos dedicados. El audio ha mejorado para aquellos títulos con Dolby Atmos, pero son una gota en el océano.

Una plataforma que merece más amor por parte de Warner, pero que a pesar de todo merece mucho la pena

La conclusión de un servidor con HBO Max es muy clara: merece mucho la pena, tanto a su precio actual de 8,99 euros como, sobre todo, al de la oferta de lanzamiento a 4,49 euros para siempre. Lo que ya era bueno en HBO España, ahora es mejor. La mayoría de lo que era malo, también es mejor, y lo que no mejora, al menos no empeora. En general es mejor, va a acabar teniendo mejor contenido y al mismo precio. Por tanto, estos dos primeros meses son algo a celebrar sobre lo anterior.

Pero la conclusión es que, pese a que merezca la pena pagar cualquier precio por HBO Max, hay que pedirle a Warner Media que le dé más amor. En primer lugar con aplicaciones mejor pensadas. Ninguna de la competencia es perfecta, pero tienen mucho que aportarle a Max. En segundo lugar, con más 4K y Dolby Atmos, sobre todo el el contenido nuevo que se vaya estrenando. Y tercero, con lo que realmente denota que a una plataforma a la que se le presupone la calidad del sello HBO, que en este caso son variables como la calidad de las traducciones.

En esto ahora mismo no destaca ninguna plataforma, pero es triste ver cómo HBO Max la ha liado con traducciones como la de los títulos de 'El Príncipe de Bel-Air'. Tampoco ayuda que lancen nuevos contenidos y reconozcan que lo normal es que los subtítulos en castellano no lleguen hasta 24 horas después. Mucho que mejorar, pero mucho que disfrutar desde ya.