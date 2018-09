He probado una Inteligencia Artificial para crear canciones, pero no querría volver a escuchar ninguna

Ya sabemos que una inteligencia artificial es capaz de dar vida a poemas o enseñarnos a bailar como Bruno Mars. Si te gusta la música electrónica, quizás quieras dar un paso más lejos, y escuchar canciones creadas directamente por una IA.

Amadeus Code es un proyecto alucinante, ya que es un sistema que analiza "éxitos musicales" anteriores para dar vida a canciones completamente nuevas. La letra no es precisamente profunda, pero la realidad es que este experimento sirve para mostrar las verdaderas posibilidades de esta tecnología:

Hay que dejar claro que la versión que aparece en el vídeo superior está producida y grabada por seres humanos. Está basada en una canción MIDI (esta sí, producida por una inteligencia artificial) que podemos escuchar a continuación:

Puedes bajar la aplicación y jugar con ella

Las personas que están detrás de este proyecto (Jun Inoue, Gyo Kitagawa y Taishi) Fukuyama están bien posicionadas en el mundo de la música. Concretamente, Inoue es un conocido productor japonés que ha vendido 10 millones de singles.

El punto interesante de esta herramienta es que podemos bajarnos la aplicación (de momento sólo disponible para iOS) y jugar a crear canciones de una manera rápida y cómoda. Eso sí, no esperes encontrarte el próximo 'Yesterday' tan fácilmente.

He probado a utilizarla, y la parte "graciosa" es que te dice en qué canción se ha inspirado. Por ejemplo, he escuchado una basada en 'Tears in Heaven' y el verso se parecía demasiado. El resto de la canción no se parecía tanto, pero era bastante caótica musicalmente.

El "sonido MIDI" no ayuda demasiado a la hora de verle posibilidades a la canción

Puedes elegir entre varios instrumentos: uno se encargará de hacer los acordes y otro la melodía principal. En los ajustes de la aplicación podemos jugar con varios parámetros: aumentando o disminuyendo el "drama", la longitud de las notas, que nos suene más o menos conocida, etc.

La interfaz es sencilla y está bien diseñada. Un gráfico circular nos muestra las diferentes secciones de la canción divididas en colores, mientras que en la parte inferior podemos elegir salvarla, exportar el audio o generar una nueva.

Tenemos 14 días para utilizar esta aplicación de manera gratuita. Pasado ese tiempo podemos decidir pagar 2,29€ por canción o 123,99€ por una suscripción anual.

En mi experiencia, las canciones que han generado suenan bastante infantiles y parecen estar improvisadas (el sonido MIDI tampoco ayuda). De todos modos, creo que es una herramienta interesante para jugar un rato y nos recuerda que la IA apuesta fuerte por seguir cambiando muchos aspectos de nuestra sociedad.

