La historia que hizo posible tener en 4K en YouTube el increíble tráiler eliminado de 'Spider-Man' con las Torres Gemelas

Estos días, mientras curioseaba en Internet con 'Spider-Man' tras ver 'Spider-Man: No Way Home', recordé que en 2002, cuando tenía 10 años y era todo un fan de los cómics, hubo un teaser tráiler del arácnido en el que aparecían las Torres Gemelas. Con la tragedia del atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center, todo el contenido donde aparecían fue eliminado, y en su estreno en 2002 no se vieron. El teaser se pudo ver circular por Internet, pero la orden fue no volver a mostrar imágenes promocionales de 'Spider-Man' con los malogrados edificios.

Las Torres Gemelas iban a ser muy importantes en la película, por lo que este tráiler/avance fue desechado, y los vídeos que había por Internet permitían verlo pero en muy mala calidad, porque Sony no lo distribuía oficialmente. Así, desde que se mostrase en cines de forma promocional en 2001, nunca se había podido ver oficialmente en sus 35 milímetros, o en Full HD o 4K. Hasta que el youtuber YoshiKiller2S acudió a nuestro rescate subiendo una copia restaurada en 4K. Esta es su historia.

Una compra en eBay que acabó en más de 1.200 millones de visualizaciones en YouTube

YoshiKiller2S contó a SyFy Wire que compró una copia de película de 35 milímetros del teaser en eBay, que buscaba tras leer en la web OriginalTrilogy que en 2013 alguien quería una para preservarla. Cuando finalmente se hizo con ella, comenzó el proceso de escaneo en una tienda especializada en Toronto para poder trabajar con archivos de vídeo digitales. La IA ha demostrado la capacidad que tiene de mejorar la calidad de vídeos antiguos, pero nada como el escaneo del film para extraer todo el detalle original.

Una vez la tuvo, YoshiKiller2S contactó con Nutelu, un amigo que hace remasterizaciones y restauraciones de contenidos antiguos, y le envió los vídeos para hacerles corrección de color con Sony Vegas Pro. Buscaban eliminar un tinte verde que había aparecido como fruto del proceso de escaneo.

Otro usuario de OriginalTrilogy, RU.08, le envió una pista de audio mejor que la que contenía el rollo de película, y simplemente hubo que sincronizarla. RU.08 la tenía de una copia en DVD del tráiler, por lo que ya estaba digitalizada.

El resultado, como se puede apreciar en el vídeo insertado de YouTube, es espectacular, manteniendo el look analógico y el detalle. Se ve mejor que muchos trailers que incluso a día de hoy se suben en 1080p, y como decía el propio YoshiKiller2S, es todo una pena que lo visto en el teaser no llegara a la versión de cines de la película (o a alguna edición especial en DVD o Blu-Ray). No solo es una introducción perfecta a la Nueva York de Spider-Man, sino que utiliza un elemento icónico como fueron las torres para dar muchísima tensión a una escena de acción.