Netflix elimina el soporte a AirPlay de Apple porque "no tienen forma de distinguir entre dispositivos"

Aunque no existe una tensión feroz entre Netflix y Apple, tampoco se puede decir que las relaciones entre ambas compañías sean las mejores. La compañía de Reed Hastings, a diferencia de HBO, Showtime, Starz o, por ciertas imágenes Amazon, no va a permitir que su catálogo se integre en Apple TV Channels, de la misma forma en que tampoco ha estado disponible en la aplicación TV lanzada en 2016, no presente en España.

En ese contexto, Netflix ha tomado la decisión en las últimas horas de eliminar de sus aplicaciones la posibilidad de enviar contenidos vía AirPlay, el protocolo que Apple utiliza para que sus dispositivos permitan proveer de contenidos al Apple TV y a otros dispositivos, como televisores, que están añadiendo soporte para AirPlay 2. Ni siquiera Amazon llegó a tanto en su momento de más competitividad contra Apple, aunque sí lo ha hecho contra Google, y es que Prime Video no soporta Google Cast.

¿Cómo justifica Netflix el hecho de que el soporte a AirPlay haya sido eliminado de su aplicación? Lo hace amparándose en un "limitación técnica". Esto es lo que la compañía ha comunicado a medios como The Verge o Apple Insider:

Como vemos, a priori Netflix no parece estar tomando esta decisión en base a una estrategia de políticas o de competencia, pero hay que hacerse la pregunta de qué implica la limitación de la que la compañía habla.

En su reciente evento de servicios, Apple puso mucho énfasis en hablar de privacidad, tal y como últimamente acostumbra. En ese sentido, esta limitación técnica de la que habla Netflix podría no ser tal cosa, sino una decisión empresarial de Apple para que detalles como el dispositivo de visionado, entre otros, no se conozcan. Por ello, no es un argumento que valga a un personaje tan importante alrededor de Apple, como Marco Arment, podcaster y desarrollador de la app Overcast.

Another way to think of it: Would ANY of Netflix’s customers think this was the right call?



“Oh, they can’t ensure that it looks ‘right’ on my TV? Then I shouldn’t be able to do this at all. I’m sure glad they stopped me before I saw potentially non-ideal picture quality.”