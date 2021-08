Netflix ha adoptado un sistema para bloquear conexiones vía VPN… que parece afectar sobre todo a usuarios que no usan VPNs

Hace ahora seis años, Netflix empezó a bloquear a aquellos usuarios que intentasen acceder a su plataforma a través de un VPN o de algún servicio proxy. La razón de tal decisión fueron las presiones de los titulares de los derechos de autor, que denunciaban que tales servicios se estaban usando para eludir las restricciones geográficas de Netflix.

Como suele ocurrir en estos casos, los usuarios interesados en eludir dichas restricciones prosiguieron su juego del 'gato y el ratón' con Netflix, buscando nuevas vías de acceso, mientras que los usuarios legítimos de VPN —que no tenían ninguna intención de incumplir los términos de uso de la plataforma— fueron los que más sufrieron el bloqueo.

Ahora la historia parece condenada a repetirse, pues, como denuncia TorrentFreak, Netflix ha decidido intensificar sus esfuerzos para evitar que los usuarios eludan los citados bloqueos. Pero esta vez lo han hecho prohibiendo "cientos de miles" de direcciones IPs residenciales, muy usadas por los proxies y servicios VPN… pero también por multitud de usuarios que ni tan siquiera usan ninguno de esos servicios.

De modo que, de nuevo, los usuarios legítimos están sufriendo en sus carnes medidas adoptadas contra los que Netflix califica como 'piratas'. Pero, ¿qué son las 'IP residenciales' y por qué Netflix las está bloqueando?

Una IP residencial es aquella que es detectada por los servidores web como vinculada a un hogar que se conecta a través de un proveedor de Internet, y no de un servidor proxy de un centro de datos. Esta clase de IP son percibidas normalmente como conexiones legítimas, por lo que tienen una menor probabilidad de ser incluidas en listas negras.

Pero, claro, ese último dato también lo conocen los responsables de los servicios VPN, por lo que empezaron a hacerse con estas IP con el objetivo de usarlas para enrutar su tráfico y ahorrarle todo tipo de bloqueos a sus usuarios. Esta solución le funcionó muy bien a muchos VPN durante un tiempo, y servicios como Netflix no se atrevieron a bloquear esta clase de conexiones… hasta ahora.

El primer VPN en detectar que Netflix estaba bloqueando su tráfico enrutado mediante este método fue WeVPN; aquellos de sus usuarios que se conectaban a Netflix a través de su servicio empezaron a denunciar que experimentaban dos reacciones inusuales distintas, según el caso:

Sin embargo, numerosos usuarios que no usan ninguna clase de VPN han denunciado que están experimentando los mismos problemas. El asunto es que Netflix no ha dado explicaciones sobre qué direcciones IP han sido bloqueadas ni por qué, ni tampoco están dando indicaciones sobre cómo solucionar el problema, más allá de "póngase en contacto con su proveedor de Internet":

Hi Raymond, help is here!🚨 If you do not have proxies, VPNs, or other routing software but still see this message, contact your internet service provider. They'll be able to determine why your IP address is associated with proxy or VPN use.👉 https://t.co/JMty6kcu3j ^KG