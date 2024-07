No conozco a nadie que pague por YouTube Premium. Y estas son las razones que existen para no tenerlo

A la hora de consumir contenido en YouTube siempre tenemos que ver varios anuncios de manera previa y en muchas ocasiones en mitad del propio vídeo. Esto puede ser algo molesto, pero para ello surgió la suscripción a YouTube Premium para poder eliminar toda esta publicidad y disfrutar de todo el contenido sin interrupciones.

Igualmente, son muchas las personas que quieren disfrutar sin interrupciones de sus vídeos favoritos sin publicidad el camino fácil que es usar AdBlock. Desde YouTube han instaurado ya el bloqueo a estas extensiones y ante esta situación he llegado a pensar que pese a existir la opción Premium no conozco a nadie que la haya pagado.

Preferimos ver anuncios a pagar por quitarlos

Y es que una de las primeras razones para no optar por YouTube Premium es el uso de estos bloqueadores que realiza la misma acción de eliminar la publicidad por completo. Y aunque han dado este paso, los usuarios se mantienen en no optar por suscribirse como informaba Android Authority en un estudio del año 2023 donde solo el 3,4% de los encuestados mostraba interés por pagar la suscripción.

Precisamente los usuarios se echan atrás para suscribirse a YouTube Prémium, aunque tengan que aguantar la publicidad porque se bloquee AdBlock, por el elevado precio que tiene. A priori se puede llegar a pensar que no merece la pena pagar 10 euros al mes por ahorrar unos pocos segundos al principio o en medio de cada uno de los vídeos que se van a consumir.

Este dinero que se invierte en YouTube por algo que se limita únicamente a ver unos segundos de publicidad se pueden invertir en otros servicios que están totalmente limitados y que no se puede acceder de manera gratuita. Aquí entrarían los servicios de multimedia en streaming como Netflix o Disney+ que a priori parece que ofrecen más por ese precio. Este sin duda es uno de los argumentos que he visto en boca de mis conocidos que siguen reacios a optar por suscribirse a Premium.

Pero también hay destacar que puede ser que no conozca yo a las personas adecuadas. Y es que es una realidad que son muchas las personas que están suscritos a YouTube Premium a un precio muy rebajado de pocos euros gracias a se asientan en otros países como la India. Al final no estamos hablando de un acceso al contenido por encima de otras personas que no han pagado la suscripción.

Y es que aunque este sentimiento estaba presente cuando se planteaba esta opción, ahora sigue siendo exactamente igual tras instaurarse el bloqueo. Debemos tener en cuenta que son muchos los servicios de suscripción que existen actualmente y que cada vez se encarecen más. Al final hay que tener prioridades con respecto a este gasto para ahorrar el máximo posible.

