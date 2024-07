Tras prohibir las cuentas compartidas, Netflix se ha llevado una sorpresa en España con sus ingresos: ha roto todos nuestros pronósticos

Netflix ha ido evolucionando a lo largo de los últimos meses para ponerse realmente seria con el hecho de compartir una misma cuenta con otras personas. Esto en un primer momento habría hecho creer que reduciría la cantidad de suscriptores de la plataforma, pero la realidad ha sido muy diferente.

Tal y como se ha reportado en los resultados del ejercicio del año fiscal 2023, Netflix ingresó un total de 690 millones de euros en ventas que corresponden a las suscripciones de personas españolas. Y es que precisamente Netflix es la única gran empresa de streaming que tributa en España y no en Suecia o Países Bajos como si hacen otras.

Netflix no sufre los efectos de su polémica decisión

Esta es una cifra monetaria que es realmente relevante porque supone un incremento en el volumen de facturación del 5% con respecto al año 2022. Supone en concreto un aumento del 5%. Aunque aquí hay malas noticias para Hacienda que solo ha conseguido "sacar" 3,5 millones de euros en concepto de impuesto de sucesiones, siendo muy similar a los 3,1 millones que se pagaron en 2022.

Esto es algo relevante, puesto que ha mostrado una tendencia contraria a la que todos esperábamos y era que se espantaran todos los suscriptores al no poder compartir la cuenta (salvo excepciones). Pero al final vemos como no es que haya menguado, sino que ha mejorado un 5% sobre la base del año anterior. Incluso la plantilla directa ha incrementado de 52 a 61 personas, siendo el departamento de marketing el más poblado.

Pero no todo es de color de rosas. Pese a que Hacienda todavía no ha querido iniciar investigaciones sobre la cantidad abonada en el impuesto de sucesiones, si que se ha iniciado una inspección por la llamada 'Tasa RTVE'. Así figura en la documentación de la Agencia Tributaria.

La 'Tasa RTVE' es un impuesto especial que se aplica sobre los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones, las televisiones privadas y las plataformas de streaming. El objetivo de este es financiar a la radiotelevisión pública española. Ahora Hacienda va a tener que iniciar una investigación al respecto con respecto al impuesto del 2023 y para la que todavía no hay ninguna conclusión.

Lo que está claro es que los usuarios no hemos "castigado" a Netflix por sus acciones en los últimos meses de subir precio y aplicar una normativa mucho más estricta en las cuentas. El efecto ha sido de todo lo contrario, y como es lógico llama mucho la atención al respecto, aunque también se puede explicar por el plan más económico que ha podido atraer a más personas a cambio de ver anuncios.

