SoundCloud desmiente que haya disminuido secretamente la calidad del audio

Un representante de SoundCloud se ha puesto en contacto con Billboard, buscando contestar a todas las críticas que han surgido esta semana en las redes sociales acerca del decremento de la calidad en la plataforma.

Direct es un conocido productor musical que se ha quejado de esto en su perfil de Twitter, asegurando que el servicio de música en streaming ha disminuido la calidad de 128 kbps MP3 a 64 kbps.

Soundcloud recently changed their streaming format from 128kbps MP3 to 64kbps Opus. This drastically reduces the audio quality and can introduce strange artifacts.



I made & released a Chrome Extension to restore the 128kbps MP3s. Give it a try.https://t.co/hGUuxiJXYG pic.twitter.com/bYkbyhcNWd — Direct (@DirectOfficial) 3 de enero de 2018

Como vemos, en el tuit adjunta una imagen como prueba de este cambio. Él mismo llegó a lanzar una extensión para Google Chrome que se encarga de restablecer la calidad original (128kbps MP3).

Mucha indignación en las redes sociales

Su queja tiene actualmente casi 2.000 retuits y más de 4.300 me gustas, y una simple búsqueda en la red social nos servirá para encontrar más mensajes similares:

It's crazy I'm paying premium money on SoundCloud only for all my listeners to hear my shit in 64 kbps if I pay for premium I want all my listeners to get 320 and WAV for free and free massages and health insurance and a monthly raffle to win a new Tesla — foxsky 🦊 (@MrFoxsky) 5 de enero de 2018

64 kbps @SoundCloud is this the 90s 😂 — Balibz (@Balibz) 4 de enero de 2018

soundcloud secretely halved its audio quality to 64 kbps wow that's "fuck you and your shitty music" bad — andrew 🦌 (@AndrewDYounker) 4 de enero de 2018

Por su parte, SoundCloud ha asegurado "que aprecia todo este feedback", pero asegura que estos "informes son incorrectos". Apuntan a que se trata de una serie de "pruebas", y que siguen utilizando la misma codificación desde el año 2016:

"SoundCloud no ha alterado el códec desde 2016, y regularmente probamos diferentes combinaciones de codificaciones y streaming para ofrecer a los usuarios una experiencia de calidad en cualquier dispositivo. Además, almacenamos todo el contenido de los creadores en la calidad subida originalmente, así podemos ir adaptándolo a los continuos avances de codificaciones".

Parece que a SoundCloud le cuesta levantar cabeza. En julio del 2017 conocíamos que la compañía cerraba dos de sus oficinas más importantes y despedía a 173 trabajadores. Comenzaron a surgir rumores acerca de graves problemas financieros, y muchos usuarios comenzaron a hacer copias de seguridad pensando que se acercaba un cierre inminente.

A mediados de agosto llegaron 170 millones de dólares de financiación por parte de dos compañías distintas, salvando el futuro inmediato de SoundCloud. Ahora la situación vuelve a ser delicada, ya que muchos usuarios están pagando por un servicio que no encuentran transparente y con una calidad adecuada a los tiempos que corren.

En Genbeta | MellowPlayer es un reproductor gratuito y multiplataforma para Spotify, YouTube, Deezer, Tidal y más