En Spotify ahora puedes crear una cápsula del tiempo con tus mejores canciones: así es como funciona

Spotify terminó el año 2022 con el tradicional wrapped que es un recopilatorio de las canciones más escuchadas en todo el año, y ahora empieza 2023 con una nueva funcionalidad: una cápsula del tiempo. Este concepto seguro que lo has escuchado mucho entre amigos al consistir en guardar en una cápsula diferentes objetos relevantes y no abrirlo hasta que pasen varios años. Ahora desde Spotify han querido llevar esto a la propia música, para que puedas recopilar tus canciones favoritas ahora, para después escucharlas en un año.

Esta funcionalidad se ha integrado en la aplicación para capturar lo que se está escuchando en un momento dado, creando un resumen que se enviará al usuario exactamente dentro de un año. Par ello, se pedirán diferentes instrucciones que se guardarán en esta cápsula del tiempo, generando una lista que se desbloqueará en 2024.

Un vistazo a… 27 TRUCOS de SPOTIFY - ¡Controla toda tu MÚSICA como nadie!

Cómo crear tu propia cápsula del tiempo en Spotify

Para poder generar esta cápsula, hay que destacar que está disponible tanto para los suscriptores prémium como para los que cuentan con una cuenta gratuita. Está limitada a unas regiones determinadas entre las que se incluye la propia España. Pero si estás interesado, debes saber que esta es una función que se bloqueará el 31 de enero para que la cápsula del tiempo tenga sentido.

Si cuentas con estos requisitos, vas a poder iniciar tu botella accediendo al sitio web de Spotify Playlist in a Bottle desde tu smartphone o en el propio ordenador. Te aparecerá un código QR que se deberá escanear con el dispositivo móvil para que automáticamente se abra la aplicación de Spotify.

Seguidamente en la aplicación selecciona un objeto donde quieres almacenar tus canciones. Se permite escoger una botella, un osito de peluche, un bolsillo, un dispensador de chicles o un táper. Este se selecciona haciendo swippe de izquierda a derecha, y cuando se tenga se deberá pulsar en “Siguiente”.

Una vez elegido, se van a ir planteando diferentes preguntas que se responderán con nombres de canciones. Una de ellas es "Una canción que tienes que escuchar en directo en 2023", la siguiente corresponde a "Una canción que te recuerda a tu persona favorita", y otra más es "Una canción con la que vas a besar a alguien este año". Igualmente, siempre se puede pulsar sobre 'Nueva pregunta' para obtener una pregunta completamente diferente. Si bien, únicamente vas a poder responder a 3 preguntas con canciones.

Cuando las tengas seleccionadas, simplemente deberás pulsar en "Ya está" y se mostrará un resumen con las preguntas y las respuestas que has dado en forma de canción. Es importante revisarlo, ya que una vez esté sellado no lo vas a poder cambiar y únicamente se puede crear una lista-cápsula. A partir de ahí te tocará esperar hasta el año que viene, y ver si esas canciones se siguen correspondiendo con lo que has plasmado.