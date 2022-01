Entre la TDT y el 5G, sólo puede quedar uno: ya hay un plan para que el 5G gane y veamos toda la tele en streaming

En los últimos años, el 4G y el 5G le han 'robado' a la TDT las frecuencias situadas entre los 800 y los 700 MHz dentro del espectro radioeléctrico. En algunos países, como los Estados Unidos, las redes móviles ya han avanzado, de hecho, hasta los 600 Mhz. La TDT está, por tanto, cada vez más relegada a un número decreciente de carriles en la misma autovía de la comunicación.

Sin embargo, los impulsores de la televisión digital terrestre en Europa (la alianza de grandes compañías conocida como el Proyecto DVB) no ve con buenos ojos esta marginación en el espectro de frecuencias y ha decidido apostar, como alternativa, por la muerte de la TDT…

…o, más bien, por dar un paso que ahora ya parece lógico: empezar a compartir 'carriles' con el 5G… realizando sus propias emisiones mediante dicha tecnología. En resumen, por reconvertir la TDT en streaming vía Internet, permitiendo de paso que también los ordenadores y dispositivos móviles puedan acceder a las retransmisiones comerciales de TDT.

El contenido bajo demanda podría convertirse en una funcionalidad de la TDT si pasa a retransmitir a través del 5G

Los impulsores de la TDT y el 5G unen sus fuerzas, pero la transición podría ser larga

Para dar a conocer esta meta común, el proyecto DVB y el 5G Media Action Group (5G-MAG) han lanzado un comunicado conjunto, en el que Peter MacAvock, presidente del primera, realiza la siguiente afirmación:

"Dado que las redes 5G se implementarán ampliamente en los próximos años, creemos que el historial comprobado de DVB en televisión digital puede respaldar el surgimiento de una entrega de medios verdaderamente universal. Vemos a 5G-MAG como nuestro socio natural para acelerar este importante trabajo".

Por su parte, el 5G-MAG lleva un tiempo preparándose para emitir TV y radio, de tal modo que el dispositivo receptor no requiera ni de un sintonizador ni de una SIM para autenticarse ante las antenas 5G (antenas, por cierto, que al tener un alcance de 100 km a la redonda, suprimirán la mayor parte de problema de actuales de recepción).

Dentro de dos días tendrá lugar la primera reunión oficial entre ambas entidades, en las que se presentarán los requisitos técnicos que ambas partes consideran necesarios para 'alinear' ambos proyectos. Según el proyecto DVB, es previsibles que algunos de sus protocolos, como los DVB-I y DVB-DASH, requieran una actualización para adaptarse a las interfaces requeridas por el 5G.

En cualquier caso, la transición será lenta, pues los televisores tradicionales (es decir, los que no son Smart TVs) no están preparados para recibir streaming… no, al menos, sin la ayuda de dispositivos complementarios como el Chromecast de Google.

Además, en España no está previsto emprender el 'Tercer Dividendo Digital' hasta al menos el año 2030, lo que dará bastante margen para planificar la 'disolución' de la TDT en el 5G y para reorganizar el reparto del espectro.