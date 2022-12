Twitch la está liando con su sistema de anuncios: desde dificultar a los streamers pequeños hasta provocar la huida de los más grandes

La plataforma por excelencia para realizar streamings y consumirlos sin dudas es Twitch, gracias a la cantidad de creadores de contenido que existen. Pero esto es algo que puede terminar cambiando, y la propia plataforma puede ser el detonante para este tipo de cambio, ya que está provocando la fuga de viewers con una política de anuncios abusiva, llegando a afirmar algunos que Twitch está perdiendo el contacto con la realidad.

Es un hecho que para que la plataforma sea rentable debe contar con sistemas de monetización como los anuncios. Hasta hace poco tiempo era normal encontrar algún anuncio mientras se veía el contenido, pero ahora esto ha cambiado a mostrar seis anuncios seguidos de 30 segundos cada uno y muchos de ellos antes de entrar al streaming. Y esto está matando sobre todo a los creadores más pequeños.

Twitch sigue asfixiando a los creadores más pequeños

Es una realidad que en el mundo del streaming muy poca gente llega a triunfar y vivir con un sueldo que supere los 1.000 euros al mes. En concreto los estudios apuntan a que menos del 5% de los que apuestan por esta plataforma consiguen este hito que está reservado para unos pocos afortunados. Pero aunque los números no acompañen, los usuarios siguen intentando triunfar. El problema es que Twitch está machacando con su política de anuncios.

Hasta hace realmente poco, la plataforma se basaba en las suscripciones para poder generar ingresos aunque esto ha cambiado. Han querido dar un giro de 180º para darle mucha más importancia a los anuncios, y hacer que los creadores se vean obligados a aumentarlos para poder generar un poco más de dinero.

El problema radica en que el hecho de introducir cinco minutos de anuncios al inicio de un directo, sin posibilidad de saltarlos como ocurre en algunos de YouTube. Según diferentes streamers, como el propio IlloJuan, ha manifestado que esto es algo que puede crear repulsión. Esto se debe a que una persona que quiere ver un contenido que es nuevo de un streamer pequeño, pero se encuentra una gran cantidad de anuncios que no se pueden pasar. Concretamente, este hecho va a provocar que se genere cierta repulsión al canal nuevo y rechazo lo que acaba con cerrar la pestaña del navegador antes de ver un poco lo que ofrece el creador.

Lo que ocurre en este caso es que el creador de contenido pequeño tiene como objetivo fidelizar nuevos viewers. Pero obviamente si no se abre la puerta a que se pueda visualizar un poco del contenido que están ofreciendo y los nuevos curiosos que quieren ver a este creador que se está recomendando se encuentra una barrera de anuncios que provoca la migración.

Concretamente, lo que se dice con respecto a esto por parte de un streamer de referencia es Illojuan que manifiesta: "Veo más anuncios que contenido. Estás expulsando a la gente de tu canal. A los que tienes suscritos y tal, guay, pero a los que no, los estás machacando y no están viendo lo que haces".

La bajada de viewers también está encima de la mesa

Otro punto relevante está en la bajada de viewers en la mayoría de los canales, incluidos aquellos que son más grandes como los de Ibai o Auronplay. Es cierto que a estas personas no les afecta negativamente, ya que prácticamente tienen la vida resulta. Pero aquellos que son streamers pequeños o medianos si que son importantes estas bajadas. Hay varias hipótesis encima de la mesa. Una de ellas esta precisamente es la política de anuncios que afecta a aquellas personas que no están suscritas o no cuentan con Twitch Turbo.

Esto precisamente lo ha comentado Ibai en sus streamings afirmando también que la política de anuncios no ayuda con el crecimiento como hemos comentado anteriormente. Pero cree que también se debe tener en cuenta que antes las cifras de Twitch estaban totalmente infladas. Concretamente decía lo siguiente:

Cada día que había 50 000, 60 000 personas nos parecía normal. Teníamos 70 000 o 100 000 y era como 'bueno, un día más en Twitch'. Era un momento en el que Twitch estaba muy hinchado

En parte tiene razón, ya que con la pandemia Twitch tuvo un gran crecimiento y ahora se tiene que ir regularizando. Y concretamente estamos viendo esto donde los números están bajando de manera sustancial, aunque no es algo alarmante. Al final se han juntado dos factores que hacen que los streamers tengan un menor público y por ende menores suscripciones. Al final esto es algo que a Twitch le puede salir muy mal con el paso del tiempo.

¿Se aproxima una gran migración a YouTube?

Con todos estos problemas que se han presentado en la plataforma, ya son muchas las personas que se están planteando pasarse a YouTube. El propio Ibai ha dejado caer que puede tener alguna oferta de la plataforma de Google y que estaría tentado a aceptarla. Todo esto se terminará conociendo en enero de 2023 que es cuando finaliza su contrato con la plataforma morada.

Pero además la menor cantidad de anuncios, también hay que recordar las propiedades que ofrece la plataforma de Google. Uno de los grandes inconvenientes puede ser la calidad de retransmisión que en Twitch está limitada a 1080p, pero en YouTube se puede conseguir una retransmisión a 4K. Esto se suma también a la posibilidad de aumentar el Bitrate, sobre todo pensado para juegos de mucha acción y movimiento donde en YouTube no se pueden visualizar de una forma cómoda.

Es por todos estos factores que YouTube está ganando cada vez más seguidores, siendo algo totalmente paradógico. Si echamos la vista atrás a hace unos años no ocurría precisamente esto y se generó una gran repulsión a la plataforma de Google, pero ahora está encandilando a muchos creadores. Si bien, cabe recordar que algunos fueron fieles a esta plataforma como Willyrex o Vegetta777 que no migraron a YouTube en ningún caso.