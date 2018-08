Firefox Advance, el nuevo motor experimental de recomendación de contenido que se integra directamente en Firefox

Hace un par de años que el Firefox Test Pilot, un programa de Mozilla para probar funciones experimentales en su navegador, lleva trayéndonos funciones sumamente interesantes con el potencial de hacerse con un hueco en la versión final de Firefox.

Cosas como crear nuestros propios temas, abrir páginas en contenedores aislados, o tener un centro lateral de pestañas son posibles gracias a estos experimentos. Y ahora, el más reciente se ha convertido fácilmente en uno de mis favoritos hasta el momento: Advance.

Recomendaciones en tiempo real mientras navegas

Advance es un nuevo sistema de recomendación de contenido integrado directamente en Firefox. En Mozilla lo han llamado "un nuevo tipo de botón de reenviar". Advance se muestra como un panel lateral a la izquierda del navegador, uno donde aparecen artículos relacionados con lo que estás mirando en ese momento en una pestaña.

Con el tiempo Advanced aprenderá sobre tus gustos y estará personalizado según tus intereses. Pero esto no quiere decir que las recomendaciones estarán vacías cuando lo uses por primera vez, la función empieza a rellenarse con temas relacionados al de esa pestaña.

Incluso en el primer uso, las recomendaciones de contenido de Advanced son bastante acertadas según lo que tengas abierto en la pestaña

Las recomendaciones cambian dependiendo de lo que tengas abierto en cada pestaña, e incluso para el primer uso, muestra contenido bastante relevante. Me sorprendió gratamente, muchas de las cosas que aparecían, serían cosas que me interesa leer.

Firefox Advanced no está disponible en español, pero esto no es un problema en lo absoluto, puesto que las recomendaciones no se ven afectadas por esto, si lees sitios con contenido en español, lo más probable es que veas recomendaciones de otros sitios con contenido en el mismo idioma.

Es algo opcional y puedes ver todos los datos que se recolectan sobre ti

En Mozilla tienen muy en cuenta la preocupación de los usuarios por su privacidad, de hecho, hace un par de meses explicaron cómo querían construir un feed de noticias personalizado que sea mejor que el de Facebook pero sin recolectar tu información.

Para este experimento con Firefox Advance, en Mozilla se han asociado con Laserlike, una startup especializada en machine learning. Explican que están comprometidos con su mantra de que es posible usar estás tecnologías de la forma correcta sin sacrificar el control de los usuarios.

Por esta razón, Advanced es un experimento opcional, y en cualquier momento puedes pausar su recolección de datos. Además puedes ver toda la información que el complemento ha recogido sobre ti y puedes solicitar que se borre en cualquier momento.

