Firefox le ha dado la espalda a las aplicaciones web y con ello me ha dejado sin ganas de darle otra oportunidad como mi navegador

Una de las mayores ventajas de lo avanzadas que son las tecnologías web y lo poderosos que son los navegadores modernos, es que estamos en la era dorada de las aplicaciones web. Esas aplicaciones que se pueden usar desde cualquier sistema operativo y no están sometidas a los cercos de alguna tienda de apps controlada por una sola empresa.

Mozilla fue, en algún momento, uno de los principales impulsores de la web como la plataforma de aplicaciones definitiva y la que mayor potencial tenía. Pero mientras la Mozilla de hace unos años hablaba de la importancia de las aplicaciones webs abiertas, esos sitios webs que pueden ser instalados en un dispositivo y usados casi como una app nativa, la Mozilla de hoy ha decidido abandonarlas por completo en el escritorio.

Adiós a la idea de aplicaciones web progresivas en Firefox

Instalación de aplicaciones web progresivas en Microsoft Edge

Mientras en navegadores como Chrome o Microsoft Edge es posible instalar aplicaciones web progresivas en un par de clicks, esta función nunca se ha llegado a implementar por defecto en Firefox.

Si bien existía la posibilidad de instalar webs como apps, es decir, ejecutándolos en sus propias ventanas sin barra de URL ni botones de navegación, en el navegador de Mozilla la función siempre estuvo escondida detrás de opciones avanzadas, y tampoco permitía añadirlas fácilmente al dock de macOS o al menú inicio de Windows 10 como pasa con Edge o Chrome.

En Firefox esto era posible gracias a la característica SSB o "site-specific browsers", una función en la que Mozilla llevaba años trabajando y que en papel sería el precursor para el soporte de las aplicaciones web progresivas o PWA, que elevan el concepto de las webapps de siempre para que parezcan más como apps nativas, algo por lo que Microsoft está apostando fuertemente con Windows 10.

Firefox no soporta PWA en el escritorio, y parece que en Mozilla no tienen ningún interés en que esto suceda. No solo el desarrollo de SSB no había avanzado en años, sino que ahora han decidido eliminar el soporte por completo alegando que les estaba costando mucho tiempo en revisión de bugs y no encontraban ningún beneficio en mantenerla ni continuar desarrollándola.

De hecho, Dave Townsend, miembro del equipo de desarrollo de Firefox, confirmó que SSB era de hecho el camino que estaban tomando para dar soporte a aplicaciones web progresivas en el navegador, y que ahora ya no hay ningún plan de soportar PWA en Firefox.

Un paso adelante, dos atrás

Vivimos en una época en la que casi todos los navegadores web populares están basados de alguna forma en Chromium, el proyecto (relativamente open source) de Google. Tenemos el Edge de Microsoft, Opera, Brave o Vivaldi. Firefox está en una posición única como alternativa, y pocas empresas tienen la misma posición tan pro privacidad.

Pero mientras el navegador de Mozilla da un paso adelante con novedades como Quantum, o su infinidad de funciones antirastreo, también sigue constantemente dando pasos atrás. La empresa ha despedido cientos de empleados en los últimos dos años, matando proyectos como Servo, MDN o Firefox Devtools.

La mayoría de ingresos de la empresa vienen de un acuerdo con Google, han pasado a enfocarse más en una serie de productos comerciales que no parecen estar dando los frutos esperados, y mientras pasa todo esto Firefox no para de perder usuarios y cuota de mercado.

El completo abandono de algo como el soporte para las aplicaciones web progresivas podría no ser tan decepcionante si fuese un incidente aislado, pero es otro más en una serie de decisiones dentro de Mozilla y el desarrollo de Firefox que dejan al navegador en una posición inferior en características a un montón de alternativas que lo llevan implementando hace años.

Personalmente, las aplicaciones web progresivas son unas de las cosas que más utilizo, y también eran una de las razones por las que no cambiaba de navegador y seguía usando Chrome para mantener ancladas en la barra y lanzar en ventanas independientes aquellas apps que no tienen versiones nativas, como por ejemplo Gmail. Firefox no solo nunca ha ofrecido lo mismo, sino que ahora parece que nunca lo hará.