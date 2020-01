Google Stadia no es compatible con el nuevo Edge: otra prueba más de que pasar a Chromium no es solución para todo

En el mundo de los navegadores, 2020 va a ser el año que nos traiga, por fin, una nueva versión del Microsoft Edge que debutó en Windows 10. Como ya sabemos, será basada en Chromium, y llegará vía Windows Update en apenas unos días, el 15 de enero. El cambio de EdgeHTML a Chrome fue defendido por Microsoft por, entre otras razones, la compatibilidad con un mundo web moderno pensado con Webkit y navegadores Chromium en mente.

Sin embargo, el cambio al motor Chromium puede no ser suficiente para dejar atrás la lista de incompatibilidades y mal funcionamiento de ciertos servicios. Uno de ellos, según ha contado Tom Warren en Twitter y nosotros hemos podido comprobar, es Google Stadia, que insta a que instalemos Chrome para jugar.

Google’s blocking again. If you try and use Stadia with Microsoft’s Chromium Edge browser then Google blocks the UA string. Switch the string to Chrome Windows and it works just fine. 2020 needs to be the year this nonsense ends 🙄 pic.twitter.com/fAoxv9bNHQ