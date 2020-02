Tras el juego del dinosaurio de Chrome, Microsoft Edge tendrá uno de surf: así puedes probarlo

Uno de los detalles más simpáticos de Chrome es el juego del dinosaurio, o 'Chrome Dino Run', que es como se llama oficialmente. Para quien no lo conozca, solo hay que decir que se trata de un runner infinito que consisten en saltar y esquivar objetos mientras que el T-Rex sigue corriendo intentando no ser alcanzado por ellos.

Si no es más conocido es porque, en principio, solamente funciona cuando no tenemos conexión o una web no está disponible, fenómenos que hoy en día, con fibra y 4G en todas partes, no son tan comunes como hace década. Tras casi seis años de Dino Run, y con la llegada del nuevo Edge Chromium, en Microsoft han pensado que por qué ellos no van a tener algo simular. En su caso, será un juego sobre surf, que tiene sentido por aquello de "surfear la web".

The edge://surf game is now available as the offline game in Microsoft Edge! We've made a ton of improvements based on your feedback. Here's what's new in Canary/Dev:



🏄‍♂️ 3 new modes!

🎮 Play with keyboard, mouse, touch, or gamepad

🏆 High scores

🌊 Improved UX

🎁 And much more! pic.twitter.com/UyLHED2loR