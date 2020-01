Microsoft Edge bloqueará la descarga de aplicaciones "que no tienen muy buena reputación": así funciona

Uno de los grandes problemas actuales y pasados de Internet es el malware que se descarga automáticamente sin que el usuario lo pretenda. En muchos casos, camuflados con nombres falsos de aplicaciones que el usuario sí busca instalar, de forma que al hacerlo su equipo sea "infectado". Para frenar esto, los navegadores históricamente han preguntado qué hacer, descargar o abrir. Sin embargo, a la hora de escribir este artículo, el único de los grandes navegadores que por defecto me ha preguntado si de verdad quiero descargar un archivo desde una web es Safari, lo que viene genial a sitios que presentan instaladores cargados de software que provocan mal funcionamiento.

En un ejemplo más de buenas prácticas con su nuevo navegador, Microsoft ha incluido una función en Microsoft Edge que bloqueará las descargas de aplicaciones que el usuario no desea instalar, como barras de herramientas extra, utilidades que cambian por defecto el buscador, extensiones de publicidad, etc. Es decir, que no necesariamente son malware, pero que desde luego no aportan nada que podamos querer voluntariamente, y generalmente sí todo lo contrario.

Ha sido Amitai Rottem, Product Manager de Microsoft Defender ATP quien ha hablado de esta nueva función, ya presente en una de las betas de Microsoft Edge. Para poder acceder a controlar la función, que por defecto viene desactivada, hay que acceder a la Configuración, y en concreto a los de 'Privacidad y Servicios', donde, como vemos en el tuit, aparecerá bajo el apartado 'Servicios'.

Wait, what is this new setting in Edge? Is Edge trying to save me from downloading potentially unwanted apps, such as toolbar/adware? Why, yes it is! What used to be a enterprise Windows Defender Antivirus feature is making its way to consumers. Now in beta. pic.twitter.com/D4lYLKqAWL