Hoy llega el nuevo Microsoft Edge: esto es lo que ganas (y pierdes) si dejas Chrome

Y finalmente llegó el día. Si ayer fue el momento de celebrar el adiós del soporte de Windows 7, hoy es turno de bienvenida al nuevo Microsoft Edge basado en Chromium. Cuando Microsoft lo decida, lanzará la nueva versión en Windows 10 a través de Windows Update, lo que implicará la despedida al Edge que nos ha acompañado desde 2015, el basado en Edge HTML.

Los usuarios de otros sistemas también lo recibirán hoy, aunque aún desconocemos la vía que habilitará Microsoft para ello. La web oficial continúa siendo una web para hacerse con Windows 10, y la web para Insiders sigue mostrando versiones que no son la final. En este artículo, por el momento, vamos a repasar qué cambios importantes hay respecto a Chrome, para que usuarios indecisos entre ambos sistemas puedan elegir.

Lo que ganamos (de serie)

Como ya os hemos contado en nuestras pruebas previas, con Chrome Edge ganamos un navegador algo más liviano que Chrome, pero además uno que ha eliminado muchos servicios de Chrome innecesarios para los intereses de Microsoft, que aligeran el navegador.

Chrome se puede complementar con extensiones, pero veamos qué aporta Microsoft Edge al navegador de Google en cuanto a funciones, de serie.

Modo lector

El modo lector es algo que utilizo en mi día a día con Safari en el iPhone y con Chrome en escritorio, pero Google de momento no lo ha incluido de serie. Microsoft lo ha incluido en el nuevo Edge durante su etapa de desarrollo (en el viejo ya estaba), y si bien creo que hay extensiones para Chromium que lo hacen mejor, como solución integrada es más que decente.

Podemos elegir manualmente el tamaño del texto, así como el color del fondo y del texto. En ese sentido, es fácil pasar a modo oscuro en cualquier web que permita habilitar el modo lector. El modo se habilita en la parte derecha de la barra de dirección, y tiene un símbolo de un libro con un altavoz superpuesto.

Lectura en voz alta

El modo lector llega con un añadido extra, que es un completo modo de lectura del artículo en voz alta. Es algo que se agradece si no nos apetece leer o si tenemos problemas de accesibilidad.

A este modo se accede desde el mismo icono del modo lector, y permite varias configuraciones. En primer lugar, cambiar la velocidad de lectura a nuestro antojo, de más lento a más rápido. En segundo, y no por ello menos importante, permite cambiar el lenguaje y acento de la voz. Así, un texto inglés, podremos seleccionar que se lea en el idioma de Shakespeare, y uno en español, en español de España o en español latino.

Prevención de seguimiento

Aunque Chrome tiene implementado su 'Do Not Track', no es demasiado eficaz ni configurable. Lo activas o desactivas. Además de este modo, que también ha incorporado Microsoft, Edge tiene un modo mucho más completo con tres opciones, viniendo además activado por defecto, a diferencia de la función de Chrome. Podemos elegir entre prevención 'Básica', 'Equilibrada' y 'Estricta', y el navegador advierte de que, por ejemplo con la tercera, "algunas partes de los sitios es posible que no funcionen".

También podemos ver qué rastreadores han sido bloqueados desde que utilizamos el navegador, y las veces que han sido bloqueados, así como añadir excepciones a las webs que elijamos.

Netflix en 1080p (en Windows)

Por desgracia, Netflix fuera del viejo Edge y de su app en Windows sigue estando limitado a resolución 720p, algo muy pobre para 2020, y que lastra la experiencia de los usuarios que utilizan navegadores que no son de Microsoft.

De serie, Microsoft Edge Chromium reproduce Netflix en resolución 1080p, pero hay formas de subir incluso a 4K, siempre que tu ordenador lo permita. En macOS, Safari sigue siendo el único navegador que reproduce en 1080p, sin posibilidad de 4K.

Edición más avanzada de PDF

Microsoft Edge permite dibujar sobre documentos PDF, algo que se agradece si tienes un stylus y utilizar el navegador para leer PDFs que encuentres por Internet o tengas en el correo. También hemos llegado a ver cómo permitía subrayado, en el momento actual esa opción no nos aparece.

Frente a ello, Google Chrome es un simple lector que solamente permite rotar el documento, algo que también está disponible en Edge.

Tienda propia de extensiones

Microsoft Edge es compatible con las extensiones de Chrome, y puedes instalarlas desde la Chrome Web Store. Sin embargo, el navegador también llega con una tienda de extensiones propia.

Aunque a nivel de catálogo no está a la altura de la tienda de Google, si no quieres depender para nada de Google, es una buena opción para que comiences a buscar tus favoritas. En mi caso, las he encontrado sin tener que recurrir a la Chrome Web Store.

Sincronización con cuenta de Microsoft

Igual que en el caso anterior. Si quieres que todo quede en terreno de Microsoft y que Google no maneje más datos de navegación en lo que respecta al navegador, puedes utilizar tu cuenta de Microsoft para sincronizar Favoritos, Configuración, Direcciones de contacto y contraseñas.

En ese sentido, si ya teníamos todo en Chrome, es posible importar desde ajustes los Favoritos, las contraseñas guardadas, direcciones, Información de pago, historial de navegación, configuración y pestañas abiertas. Todo esto servirá para sincronizar entre dispositivos y otros sistemas, como Android e iOS, que ya cuentan con su versión de Edge.

Lo que perdemos

Respecto a Google Chrome, lo cierto es que se pierde muy poco, porque comparten la base Chromium, y los mencionados servicios eliminados por Microsoft no alteran demasiado el día a día de los usuarios, salvo si dependen mucho de los servicios de Google.

Sincronización de Google

Ganamos la posibilidad de sincronizar de Microsoft, pero perdemos la posibilidad de sincronizar con cuenta Google, las más extendidas. Es uno de los grandes sacrificios de salir de Chrome a cualquier otro navegador Chromium, pues los desarrolladores quieren que se utilice su sistema se sincronización.

Google, por su parte, tampoco ofrece una extensión que permita sincronizar más allá de Chrome.

Temas de Chrome

Por defecto, Microsoft Edge solo permite elegir entre tema claro y oscuro, y ambos me parecen mejor diseñados que los de Google. Sin embargo, Google Chrome tiene un gran catálogo de temas que, a diferencia de las extensiones de Chrome, no son compatibles con Microsoft Edge.

Quien quiera personalizar a fondo la experiencia no podrá, de serie, porque no oficialmente sí hay formas de implementar temas de Chrome. Quién sabe si Microsoft trabajará en que los temas también sean compatibles, o en una tienda de temas.

Traductor de Google

Microsoft Edge llega con traducción automática con la traducción de Bing, pero a diferencia de lo que ocurre con el motor de búsqueda, Microsoft Edge no permite cambiar motor de traducción. Así que perdemos la posibilidad de traducir automáticamente con Google Translate.

Si quieres seguir haciéndolo de forma sencilla, puedes instalar la extensión de Google para ello.