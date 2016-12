Microsoft Edge no se rinde, y mejorará su eficiencia con el algoritmo de compresión Brotli de Google

Las cifras de Microsoft Edge no son buenas, y a principios de mes supimos que no sólo no estaba remontando en usuarios, sino que estaba empezando a perder fuelle. No parece por lo tanto que el nuevo y ambicioso navegador de Microsoft haya empezado fuerte, pero los de Redmond no se rinden y siguen añadiéndole mejoras.

La semana pasada clavaron un nuevo clavo en el ataúd de Flash dejando de reproducir sus contenidos por defecto y sustituyéndolo por HTML5, mientras que ahora buscan mejorar su rendimiento añadiéndole el algoritmo de compresión Brotli que Google lanzó en septiembre del 2015, un algoritmo de código abierto.

Como siempre, este nuevo algoritmo ha empezado a llegar a los usuarios del programa Windows Insider en la última build de Windows 10. Por lo tanto, aún le quedan varios meses de pruebas por delante hasta que el nuevo Microsoft Edge sea lanzado junto a la Creators Update, la próxima gran actualización que llegará a primavera que viene.

Brotli, el nuevo estándar de renderizado en la web

De estos algoritmos de compresión depende que accedamos más rápido a las páginas que visitamos. Una vez Microsoft implemente lo implemente en Edge, podremos decir que Google habrá conseguido convertirlo prácticamente en un nuevo estándar, ya que estará presente tanto en Chrome como en Edge y Firefox.

Brotli es el sucesor del algoritmo Zopfli de Google, y heredó de él la característica que le hizo destacar entre todos los demás: ser de código abierto. Gracias a este detalle la comunidad los ha ido acogiendo para diferentes soluciones de compresión, incluidas las de imágenes PNG o las encargadas de procesar las páginas web antes de que accedamos a ellas. Su repositorio oficial está alojado en Github.

Brotli está programado casi íntegramente en C y C++, y utiliza un nuevo formato con el que consigue ofrecer una relación de compresión entre un 20 y 26 por ciento superior a la de su antecesor. Desde el día de su lanzamiento Google esperaba que fuese rápidamente adoptado por el resto de navegadores, y parece que así está siendo.

