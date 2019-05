Opera GX, el nuevo y misterioso navegador de Opera diseñado especialmente para gamers

El equipo de Opera acaba de anunciar un nuevo proyecto en el que se encuentran trabajando, y aunque poco han dicho al respecto, sí han adelantado que se trata de una nueva versión del navegador hecha pensando especialmente en aquellos que juegan videojuegos.

Su nombre, al menos de momento, es Opera GX, y han abierto un programa de suscripción para para que aquellos interesados puedan suscribirse para obtener acceso anticipado al nuevo "gaming browser" de Opera que llegará "pronto".

Este misterioso navegador resulta más que interesante, especialmente teniendo en cuenta anuncios recientes como Stadia, la plataforma de Google para jugar en la nube desde cualquier dispositivo y sin instalaciones, desde la que Chrome pasa a convertirse en una puerta de entrada.

Opera es uno de los mejores navegadores de la actualidad, así que lo que sea que estén planeando con Opera GX definitivamente será al menos interesante

Ahora, si bien en Opera no cuentan con los recursos para hacer algo semejante, no es descabellado imaginar que estando este navegador también basado en Chromiun, no sea quizás una versión pensada justo para aprovechar lo que ofrecerá Google. O quizás es simplemente un navegador optimizado para jugar juegos en HTML5, o uno pensado para ir de la mano con la experiencia normal de gaming de PC. En fin, muchas interrogantes.

Opera es uno de los mejores navegadores disponibles ahí fuera, su última versión importante, Opera 60 es ya la tercera parte del proyecto "Reborn", uno a través del cual Opera se ha ido transformado, puliendo su interfaz y diseño y diferenciándose cada vez más de la competencia.

Otros experimentos de Opera, como aquel fabuloso Neon de 2017, dejan claro que tienen ideas interesantes. Sea lo que sea que termine siendo Opera GX, sin duda vale la pena estar pendiente de su llegada y ser de los primeros en probarlo. Si quieres hacerlo puedes dejar tu email en la URL: opera.com/gx.