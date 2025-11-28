Airbus empezó a migrar de MS Office a Google Workspace hace siete años. Aún no ha podido 'cortar' con Microsoft

Airbus anunció en 2018 que abandonaría Microsoft Office para adoptar Google Workspace, un anuncio que sacudió el panorama tecnológico europeo. La decisión de un gigante industrial (con más de 130.000 empleados entonces y 150.000 hoy) parecía marcar un punto de inflexión en la hegemonía de Microsoft en el entorno corporativo.

Siete años después, sin embargo, aquella migración sigue siendo un objetivo inacabado, lo que demuestra que desatarse del ecosistema de Redmond es mucho más difícil de lo que parece.

Una promesa incumplida de 18 meses

En 2018, el entonces CEO Tom Enders aseguró a la plantilla que el cambio a Google Workspace estaría completado en un plazo de 18 meses. Con la perspectiva actual, queda claro que ese calendario pecaba de un excesivo optimismo. Catherine Jestin, vicepresidenta ejecutiva de digital en Airbus, reconoce ahora que aquel plazo fue "extremadamente ambicioso".

Según cifras recientes, más de dos tercios de los 150.000 empleados de Airbus ya operan de forma plena con las herramientas de Google, pero importantes áreas internas continúan dependiendo de Microsoft Office, lo que mantiene a la empresa atrapada en una situación híbrida, costosa y difícil de gestionar.

Excel, el eslabón más difícil de romper

Uno de los principales obstáculos es de carácter puramente técnico: Google Sheets no está preparado para las hojas de cálculo mastodónticas que usan ciertos departamentos de Airbus. La división financiera, por ejemplo, trabaja con ficheros que alcanzan hasta 20 millones de celdas, algo imposible de manejar de forma eficiente en la plataforma de Google.

"Algunas de las limitaciones tienen que ver con el número de celdas que puedes tener en un único archivo".

Aunque Google está trabajando para ampliar estas capacidades, el cuello de botella continúa obligando a gran parte de los equipos a mantener Excel como herramienta principal.

Ingenieros consultados por el medio estadounidense The Register confirman que los problemas de compatibilidad son recurrentes y que muchas tareas terminan ejecutándose en Excel incluso cuando se inició el trabajo en Google Sheets.

La trampa de la compatibilidad: trabajar entre dos mundos

Además de los límites técnicos, la convivencia entre ambos ecosistemas genera fricciones continuas: cuando los documentos viajan entre Google Workspace y Microsoft Office, aparecen incompatibilidades y comportamientos inesperados.

Google asegura que está trabajando para lograr una compatibilidad del 100 % en 2026, un compromiso clave para clientes como Airbus, cuyos equipos legales, de compras y comerciales necesitan funciones avanzadas de trazabilidad y control de cambios en los contratos. Estas funciones aún no están al nivel de Word, lo que obliga a mantener parte de la actividad en Microsoft.

Un cliente demasiado importante para perderlo

En Google consideran fundamental mantener a Airbus dentro de su cartera de grandes clientes, especialmente en un mercado dominado históricamente por Microsoft. Jestin subraya que Google ha mostrado disposición para adaptar su software: ampliar capacidades de Sheets, mejorar la trazabilidad documental y acelerar los avances en compatibilidad.

Para Airbus, la colaboración estrecha con Google es imprescindible si desea completar —o al menos acercarse— a la migración soñada hace siete años. Mientras tanto, la empresa continúa pagando licencias de Microsoft, aunque no especifica cuánto ni para cuántos usuarios, lo que implica un coste significativo y sostenido en el tiempo.

El obstáculo invisible: las restricciones regulatorias

Más allá de los retos técnicos, existe un freno ajeno a Google o Microsoft: las regulaciones militares. Una porción del negocio de Airbus maneja documentación clasificada que no puede almacenarse en la nube bajo ningún concepto. Esas áreas deben seguir utilizando software local, y por tanto Microsoft Office en versiones on-premises.

Este requisito, según Airbus, no desaparecerá a corto plazo y mantendrá una dualidad operativa en la empresa, sin importar cuántas mejoras introduzca Google Workspace, puesto que dicha plataforma se basa íntegramente en la nube.

