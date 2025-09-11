"La culpa es de Excel": siete errores 'tontos' que hicieron perder miles de millones

Con Microsoft Excel pueden hacerse auténticas maravillas, pero también grandiosas metidas de pata. Porque la hoja de cálculo te permite hacer presupuestos, estimaciones, balances de caja, horarios, análisis de datos... de todo. Por supuesto, es uno de los programas responsables de llevar la contabilidad de numerosas empresas.

Pero todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y esa cifra que se nos cuela o esa fórmula mal puede parecer un pequeño detalle, pero puede tener consecuencias catastróficas para el bolsillo. Hemos recopilado alguna de las pérdidas de millones más sonadas en empresas y todas tienen un denominador común: se deben a un fallo de Excel.

Malditos errores humanos

El oro se lo lleva (o mejor dicho, lo pierde) la Alianza Bancaria Irlandesa y lo peor es que lo hicieron por ahorrarse dinero. Eso sí, en este caso no solo hay fallo de Excel sino también manipulación de datos. La Alianza no estaba dispuesta a pagar 10.000 dólares para recibir datos de control directos directamente de Reuters, así que el operador estadounidense John Rusnak descargó los datos de Reuters en una hoja de cálculo y sustituyó los enlaces a su hoja de cálculo privada y manipulada.

Las pérdidas totales ocultas por el fraude superaron los 700 millones de dólares. Rusnak tuvo que dar explicaciones de sus prácticas al FBI, como explica El País, pero hay otra realidad: una herramienta de auditoría encontró enlaces externos en la hoja de cálculo clave y si hay un error en ellos, afecta a la propia hoja.

Seguimos con un fallo garrafal que costó 980 millones de coronas noruegas al fondo soberano de Noruega (unos 86 millones de euros) a principios de este año. El error estaba relacionado con el cálculo de su índice de referencia obligatorio, más concretamente con una simple fecha incorrecta. Pero ojo que estos fallos no siempre salen mal: la misma entidad metió la pata en 2021 y como resultado, ganó 582 millones de coronas noruegas, según recoge Slashdot.

24 millones de dólares en contratos le costó un error de Excel a la corporación TransAlta hace más de 20 años. Un fallo en las licitaciones le permitió obtener más contratos energéticos en Estados Unidos de lo esperado y a precios más altos de los que estaba dispuesto a pagar. Al parecer, en Excel con la clasificación y ordenación de las ofertas alguien copió y pego mal. Quédate con este fallo porque es bastante común, lo veremos más veces y sale caro.

De Noruega nos vamos a Escocia, donde en plena pandemia una revisión del Servicio Nacional de Salud dio con un error humano de 2012 asociado a las especificaciones del flujo de aire pautadas para las salas de la UCI, como explica BBC. Pues bien, el caudal de aire era incorrecto respecto a lo pautado y tuvieron que repararlo, lo que supuso un gasto de 16 millones de libras (unos 19 millones de euros).

La Agencia Nacional de Gestión del Tesoro irlandesa adquirió un fondo en dólares, pero no dejó constancia de ello en su hoja de cálculo. En su lugar, alguien puso puso el euro como moneda. Como explica RTE, cuando se descubrió el error, el tipo de cambio del dólar había cambiado en contra de la inversión de la entidad. Como consecuencia, el rendimiento de la inversión había caído 750.000 euros. En resumen, el Fondo Estatal para el Empleo había perdido 750.000 euros por un error humano.

Nos vamos hasta Pensilvania, donde un auditor puso bajo la lupa los datos de transporte escolar de los cursos que van 2013-14 a 2016-17. En este caso el fallo estaba en la cantidad de millas recorridas y días operativos del servicio, como detalla Pocono Record. En el caso de la distancia, para su estimación no usaron datos promedio, sino acumulaciones. Respecto a los días, había fórmulas duplicadas para algunas actividades. La consecuencia fue cuantiosa: casi medio millón de dólares de más.

Copiar y pegar es una bendición, pero a veces el dedo o los formatos nos juegan una mala pasada. Y sino que se lo digan a la oficina del Sheriff del condado de Clallam County y su presupuesto de 2017. Al parecer, las hojas de cálculo se enviaron por correo electrónico entre la oficina y el administrador y como fruto de ese copia y pega de fórmulas negligente, al condado le costó casi medio millón de dólares, según recoge Peninsula Daily News.

