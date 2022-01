El truco definitivo para copiar y pegar texto de un PDF a MS Word sin destrozar el texto

En el trabajo diario de oficina es habitual recurrir al corta&pega para pasar información de unos documentos a otros. Sin embargo, las diferencias de formatos entre documentos puede convertir en una pesadilla algo tan sencillo como recurrir al Ctrl+C/Ctrl+V.

Es decir, ¿alguna vez habéis probado a copiar texto de un PDF (cuando es posible y no se trata de un mero escaneo, que no es tan infrecuente) y pegarlo en un procesador de textos? Habrás comprobado que se inserta un salto de línea al final de cada línea original, ¿verdad?

No es mucho problema cuando hablamos de un párrafo breve, pero ¿y si necesitamos copiar y pegar el contenido de varias páginas? Una pesadilla, como decía: la forma en que se pega el texto nos obliga a la tediosa tarea ir línea por línea arreglándolo para que esté legible y presentable.

Es cierto que hay herramientas y servicios online (como RemoveLinebreaks) que pueden ayudarnos a solventar este problema, pero se agradecería poder hacerlo directamente desde Word (o cualquier otro software similar que uses para trabajar rutinariamente con textos).

La cuestión es que sí existe un truco que lo permite, y una investigadora universitaria de Historia llamada Alice Hicklin ha cosechado un gran éxito en Twitter desvelándolo:

If you spend a lot of time copying text from PDFs into Word like me, I hope this tip might be useful! If the PDF ends up broken up over lots of lines, there's no need to fix it manually. Just go to find and replace, type ^p into find, and one space into replace. Pics below :) pic.twitter.com/AqBkxJK1mI