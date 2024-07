Así puedes tener transporte público gratis en la Comunidad Valenciana hasta final de año. Solo debes cumplir un requisito

Si bien se esperaba que los descuentos del abono de transporte dejaran de emitirse este mismo verano, recientemente la Generalitat confirmó la extensión en la fecha de estos descuentos, dando la posibilidad de seguir disfrutando de ellos hasta finales de año. Esto aplica tanto la reducción temporal del 50% en abonos y títulos multiviaje como el título de transporte gratuito para jóvenes menores de 31 años.

Al haber ampliado el plazo de uso de estos descuentos, los residentes de la Comunidad Valenciana podrán seguir aprovechándolos unos cuantos meses más. Concretamente, hasta el 31 de enero de 2025 para el descuento del 50% y hasta el 31 de diciembre de este año para los abonos temporales gratuitos. Bajo estas líneas te contamos todos los pasos a realizar si quieres aprovecharte de estos descuentos.

Viajes gratis para menores de 31 años hasta finales de año

Tal y como hemos mencionado antes, los menores de 31 años que residan en la Comunidad Valenciana tienen acceso a transporte gratuito dentro de la Comunidad Autónoma. Con el fin de promover el uso del transporte público y que los ciudadanos puedan utilizar este medio de forma más económica, la Generalitat implantó esta medida.

El requisito para acceder a este abono temporal es tener menos de 31 años en el momento de la solicitud y tener un documento de identidad que acredite tener dicha edad (DNI, NIE o pasaporte). Estos abonos son válidos en Alicante (TRAM d'Alacant), Castellón (TRAM de Castelló y tramos urbanos de Castellón de HICID y AMSA) y Valencia (MetroBus, Metrovalencia y EMT).

El abono es personal e intransferible, por lo que solamente el solicitante es el único que puede utilizarlo.

Cómo solicitar el abono temporal de transporte gratuito

Formulario de solicitud de cita previa para el abono temporal de viaje gratuito

En caso de que ya hubieses solicitado el abono, no debes hacer nada más. Únicamente debes saber que te servirá hasta el 31 de diciembre de este año. Ahora, si aún no has solicitado la tarjeta, debes hacerlo desde la web de Metrovalencia, Tram Alacant o Tram Castellón, dependiendo de en qué provincia residas. Para ello debemos solicitar cita previa registrándonos en la web con nuestros correspondientes datos.

Cuando nos hayamos registrado, podremos solicitar cita previa y recoger la tarjeta en la estación seleccionada. Durante el día de recogida, ten presente que debes llevar tu documento de identidad a mano.

Imagen de portada | Wikipedia

