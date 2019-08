Cómo bloquear una página web en Google Chrome

Google Chrome sigue siendo uno de los navegadores más utilizados en el mundo. Pese a sus actualizaciones constantes, de forma nativa, el navegador sigue sin permitir el bloqueo de páginas web, para imposibilitar el acceso a cualquier dirección que hayamos seleccionado.

Por ello, podemos valernos de herramientas de terceros para realizar este proceso, por lo que procede explicar cómo funcionan y desde dónde podemos descargarlas. Del mismo modo, pese a las limitaciones de Chrome, te enseñaremos a bloquear parte del contenido de las web desde el propio navegador.

Bloquear páginas en Google Chrome con BlockSite

BlockSite es una de las extensiones de Chrome más simples y capaces de la Chrome Store. El funcionamiento es tan sencillo como descargarla y añadir la URL que queremos bloquear en su lista.

BlockSite nos permite bloquear páginas web por URL, palabras, periodos de tiempo y demás. Su funcionamiento no es tan solo de bloqueador, sino que se orienta a que seamos más productivos

Del mismo modo, podemos ir más allá, bloqueando páginas por palabras, requiriendo una contraseña para entrar a los sitios web (una función más que útil para aplicaciones del trabajo), añadir un modo trabajo para bloquear páginas web y no distraernos durante periodos de tiempo (método pomodoro por defecto), etc.

Descargar | BlockSite

Bloquear páginas web en Google Chrome con tinyFilter

Si bien en su título se deja ver una clara orientación hacia el bloqueo de sitios web para adultos, tinyFilter es una extensión que permite bloquear el acceso a cualquier página web. Podemos bloquear mediante URL, por palabras, añadir una lista blanca, añadir contraseñas y demás.

A nivel de interfaz no es tan actual como BlockSite, pero sí que es más simple, para los que gustan de tener todas las opciones concentradas en una página.

Descargar | tinyFilter

Bloquear páginas web desde Google Chrome

A pesar de que no podemos bloquear una página web como tal desde Google Chrome, sí que podemos intentar bloquear el acceso a algunos de sus contenidos. Para ello, nos dirigimos al menú de Configuración, y seguimos los pasos que vamos a mostrarte a continuación.

Pulsa sobre el menú desplegable de 'Configuración avanzada'

Pulsa sobre 'Privacidad y seguridad'

Pulsa sobre 'Configuración de contenido'

Bloquea 'Imágenes' y 'JavaScript'

Mediante este método, indicamos al navegador que no cargue la página mediante la restricción del JavaScript y la descarga de sus imágenes. Del mismo modo, podemos bloquear el acceso al micrófono, sensores de movimiento, vídeo y demás, con el objetivo de tener más control sobre los permisos a los que accede la web.

No obstante, este no es el método más indicado e infalible para bloquear páginas web per se por lo que, como adelantábamos, la mejor solución pasa por recurrir a herramientas de terceros.

Bloquea las direcciones para que no las vuelvas a ver

"Ojos que no ven…" Si bien hemos visto herramientas para bloquear páginas web en Google Chrome, finalizamos este artículo con una extensión algo diferente, que permite bloquear URLs para que no vuelvan a aparecernos en los resultados de búsqueda. No es un bloqueo del sitio web como tal, ya que podemos seguir accediendo a las páginas, pero no volverán a mostrarse en Google.

El funcionamiento es tan simple como instalar la extensión y, una vez estemos en la página web cuyo resultado de búsqueda queremos bloquear, pulsar sobre 'block'. Una vez hagamos esto, no volveremos a ver la página en los resultados de búsqueda de Google.

Descargar | Personal Block List