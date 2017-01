Cómo crear atajos de teclado para tus extensiones de Google Chrome

Google Chrome tiene muchas características interesantes que poca gente aprovecha. Es lo que pasa cuando tienes una herramienta tan poderosa en constante evolución y no existe algo así como un índice de todas las cosas que puedes hacer con él navegador y no podías hace un año, o dos, o tres. Muchas veces nos pasa, que nos encontramos con un botón o una opción que quizás no habíamos visto antes y cuando empezamos a usarlo nos parece genial.

Este es el caso de los atajos de teclado individuales para todas las extensiones de Chrome. Llevo años usando el navegador de Google, y apenas hace unos días me enteré que esto existía, hasta me sentí tonta. Si te gusta usar tu teclado para acceder más rápido a todo, tienes que probar estos ajustes para dedicarle su propia combinación de teclas a cada una de tus extensiones favoritas.

El proceso es sumamente sencillo, solo tienes que presionar el botón de menú a la derecha de Chrome, elegir Más herramientas y luego hacer click en Extensiones. O, simplemente puedes escribir chrome://extensions/ en la barra de direcciones de Chrome.

Esto abrirá la página desde la que puedes gestionar todas tus extensiones. Haz scroll hasta el final de la lista y a la derecha verás la opción "Combinaciones de teclas", haz click ahí y verás una nueva ventana emergente que muestra una lista con atajos de teclado para todas las extensiones activas o no.

Desde ahí puedes configurar un atajo de teclado de tu elección para iniciar la extensión o para activar funciones específicas de cada una. Solo debes hacer click sobre el espacio "Sin configurar" y presionar las teclas que quieres usar.

Notarás que algunas extensiones ya cuentan con atajos de teclado y es una excelente manera de descubrirlos o cambiarlos por alguno que se ajuste más a ti. También puedes elegir que el atajo de teclado sea Global o solo en Chrome. Esto tiene la utilidad de permitirte usar el mismo atajo de teclado para otras aplicaciones en tu sistema sin que entren en conflicto con el navegador.

Vía | How-To Geek

