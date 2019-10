Cómo crear una cuenta de invitado en Windows 10

Compartir el ordenador puede ser algo habitual, por lo que, si eres el propietario del mismo, conviene conocer cómo gestionar las distintas cuentas que tenemos en el mismo para saber en todo momento quién tiene acceso a tus documentos y archivos y quién no.

Por ello, te mostramos cómo puedes crear una cuenta de invitado en Windows 10, tanto a través de los ajustes del sistema como de la propia terminal, así como las posibles utilidades que puede tener la misma.

Creando la cuenta de invitado en un paso

Si bien podemos crear una cuenta de invitado desde los propios ajustes de Windows 10, la forma más rápida de hacerlo es a través de la terminal, ya que con un solo comnado podemos realizar todo el proceso. Una vez abierta la terminal (importante que se haga bajo permisos de administrador), no tenemos más que introducir el siguiente comando.

net user invitado /active:yes

Listo. Una vez hayamos introducido el comando, si tenemos permisos de administrador, veremos que se ha activado la cuenta de usuario. Para revertir el proceso no tenemos más que cambiar el 'yes' del comando por un 'no', lo que desactivará dicha cuenta que hemos creado. No obstante, si queremos crear esta cuenta de forma manual y, por ejemplo, asignarle una contraseña, podemos hacerlo desde los ajustes de Windows 10.

En primer lugar, tenemos que ir al apartado de 'Cuentas', en el que haremos click. Una vez entremos en dicho menú, pulsamos sobre 'Familia y otras personas'. Una vez aquí, pulsamos sobre 'Agregar otra persona a este equipo', y seguimos los pasos que nos indicará el asistente. Una vez terminado el proceso, tendremos las dos cuentas de usuario.

¿Qué utilidad tiene esto? Básicamente, que las personas que vayan a utilizar nuestro ordenador no puedan realizar modificaciones en el mismo, ya que al no ser administradores no podrán instalar nada ni modificar nada sin nuestro permiso y, por otro lado, tener un espacio aparte sin acceso a nuestras carpetas y programas personales.