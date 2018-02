Cómo eliminar el historial de navegación de Google

Hablando con precisión, el historial de navegación es esa enumeración de páginas webs que visitamos desde un navegador. Allí aparecen todos y cada uno de los sitios a los que accedemos, incluidos los resultados obtenidos tras realizar una búsqueda, ordenándose la información de una forma cronológica.

Y por esa expresión, "historial de navegación", muchos usuarios conocen también al apartado Mi Actividad de la cuenta de Google, que recoge todo aquello que hace un usuario en los servicios de la compañía. Desde las páginas navegadas como si se tratase del historial de Google Chrome, hasta los vídeos que visualizamos en YouTube, las búsquedas de lugares o recorridos que hacemos en Google Maps o los artículos que vistamos desde Google Now.

Google registra en 'Mi Actividad' todo lo que haces en sus servicios, desde Google Chrome a YouTube o Google Maps

Podemos consultar estos datos en línea a través del apartado mencionado y sin conexión si optamos por descargarlos, además de controlar qué se registra y qué no. Pero si no los queremos para nada, ni siquiera almacenados en los servidores de Google, tenemos la opción de eliminarlos. Estas son las opciones disponibles para no dejar ni una pizca de información en este registro.

Borrar toda la actividad

Si has llegado hasta aquí probablemente quieres borrar toda la información que aparece en Mi Actividad de un plumazo. Hacerlo, la verdad, es que es muy sencillo. Casi tanto como eliminar el historial de un navegador.

Para hacerlo basta con acceder al apartado mencionado. Podemos hacerlo pulsando sobre nuestra foto de perfil en cualquier servicio de Google, clicando sobre "Mi cuenta" y buscando en esa página el enlace "Ir a Mi Actividad". Si es un poco engorroso, siempre podemos recordar esta dirección: https://myactivity.google.com.

Una vez allí, nos fijamos en la columna de la izquierda y clicamos sobre "Eliminar actividad por". Accederemos a una página en la que debemos introducir los criterios sobre el periodo y los productos de los que se borrará la información.

Si queremos eliminarlo todo, como decíamos al principio, debemos escoger en el primer desplegable "Todo el periodo" y asegurarse que en el segundo aparece "Todos los productos". Clic en el botón "Eliminar" y listo, todas las actividades registradas se habrán borrado.

Otra opción: borrar por fechas o elementos concretos

Si no queremos cargarnos de un plumazo todo el historial y tenemos claro qué actividades concretas queremos eliminar, es posible llevar a cabo un borrado selectivo. Podemos emplear la opción anterior para borrar por fechas y/o por productos o podemos usar la pantalla principal, navegando por ella o utilizando el buscador, para dar con los registros concretos que deseamos eliminar.

Una vez localizados, será tan sencillo como clicar sobre los tres puntos del elemento en cuestión que se encuentran arriba a la derecha y, a continuación, elegir "Eliminar" en el desplegable. Aparecerán entre una y dos ventanas de confirmación, recordándonos para qué sirve registrar todos estos datos, y tras aceptar su información para continuar con el proceso el borrado se habrá hecho efectivo.

En Xataka Basics | Cómo evitar que Google Maps guarde un historial con todas tus ubicaciones