Cómo tirar una peonza en Google y otros 18 juegos y herramientas gratis

Además de todas las capacidades que alberga el buscador de Google, éste cuenta con una serie de minijuegos y herramientas a las que los usuarios pueden acceder para matar el tiempo. Muchos de estos minijuegos también son juegos clásicos de nuestro día a día, y puede que alguno de estos lo hayas jugado hace mucho tiempo atrás. Y no, no nos referimos al juego del dinosaurio que salta cuando no tenemos conexión (aunque podamos jugarlo sin necesidad de que se nos vaya el Internet).

Para acceder a estos juegos y herramientas, no necesitamos instalar nada en nuestro equipo o dispositivo móvil, ya que todo se hace a través del propio buscador. Bajo estas líneas te contamos en qué consisten y cómo acceder a ellos.

Cómo tirar una peonza en Google

Si te gustan los juegos de azar para resolver pequeñas disputas, puedes tirar una peonza desde el propio buscador de Google. Esta peonza de cuatro caras en concreto se llama Dreidel y se suele utilizar en un juego tradicional judío durante la festividad de Janucá.

En cada cara hay una letra hebrea: Num, Gimel, He y Shin. Históricamente, cada jugador ponía una cantidad igual de fichas en un bote común y, dependiendo de lo que saliera en el Dreidel, alguien podía ganar o no todo el bote. Concretamente, ocurre lo siguiente:

נ (Nun): no se gana ni se pierde nada, el jugador pasa su turno.

ג (Gimel): el jugador gana todo el bote.

ה (Hei): el jugador gana la mitad del bote.

ש (Shin) o פ (Pe): el jugador pone una ficha en el bote.

A este juego de azar podemos acceder desde el propio buscador de Google. Para ello, lo único que hay que hacer es escribir “Dreidel” y sobre todos los resultados tendremos esta peonza de cuatro caras que podremos comenzar a girar presionando sobre el botón de ‘Girar de nuevo’.

El juego termina si un jugador se lleva todo el bote, ya sean fichas, monedas, caramelos o lo que hayas querido poner de bote con tus familiares o amigos.

Todos los minijuegos del buscador de Google

Además del juego de la peonza, Google cuenta con otro tipo de alternativas similares, así como herramientas que en determinados momentos nos pueden venir muy bien. Bajo estas líneas te las describimos:

Fusión de emojis: se trata de una divertida herramienta que nos permite fusionar cualquier emoji, resultando en una mezcla llamativa que podrás enviar a tus amigos.

Serpiente: el mítico juego de Snake donde controlas a una serpiente y ésta crecerá de tamaño siempre que vayas a por la manzana del nivel.

Juego de memoria: similar a Simon Dice. Se trata de memorizar el patrón hasta que fallemos.

Tres en línea: juego popular en el que debemos conectar tres piezas en línea para ganar. Podemos modificar la dificultad o jugar con otra persona (en el mismo dispositivo o PC).

Solitario: en caso de que no te baste con el que te ofrece Windows de serie, puedes jugarlo también desde Google.

Datos curiosos: no se trata de un juego, sino de simplemente una sección en la que conoceremos datos curiosos de forma aleatoria sobre cualquier tema.

PAC-MAN: el mítico comecocos que podemos acceder directamente desde el buscador.

Sonidos de animales: otra utilidad para matar el tiempo en la que escucharemos los sonidos de los animales que seleccionemos de la lista.

Buscaminas: minijuego popular también en Windows donde tenemos que despejar el campo de minas.

Cuestionario de la tierra: un simpático cuestionario donde nos harán una serie de preguntas que tendremos que responder de cuatro posibles respuestas.

Herramientas del buscador de Google

Además de todos estos juegos, el buscador de Google también cuenta con una serie de herramientas que nos pueden venir muy útiles en determinados momentos.

Por ejemplo, podemos lanzar una moneda a cara o cruz, utilizar una calculadora, o usar un metrónomo o un afinador si tocas algún instrumento. También contamos con una ruleta, la posibilidad de tirar un dado, e incluso un selector de color para copiar el código de color. Además de ello, también tienes a tu disposición una pequeña app con ejercicios de respiración.

