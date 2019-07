Cómo ver las contraseñas guardadas en Google Chrome

Cuando entramos a una página web a través de Google Chrome en la cual tenemos la posibilidad (u obligación) de introducir una contraseña, el propio navegador nos sugerirá guardar dicha credencial, para que no tengamos que volver a introducirla de forma manual la próxima vez.

Todas estas contraseñas quedan almacenadas en nuestra cuenta de Google, para que podamos acceder a los sitios web desde el navegador, ya sea en móvil o PC. Vamos a enseñarte dónde puedes ver tus contraseñas almacenadas en Chrome, ya que es un proceso que apenas demora un minuto, y a través del cual, además de consultar las contraseñas, podremos eliminarlas del navegador.

Accediendo a tus contraseñas en Google Chrome desde PC

Para acceder a nuestras contraseñas en Google Chrome será necesario pulsar sobre el icono redondo que hace referencia a nuestra cuenta de usuario. Justo debajo del apartado "gestionar tu cuenta de Google", veremos la opción de "contraseñas".

Tras realizar estos pasos, veremos el listado de contraseñas guardadas, así como el nombre de usuario o correo que utilizamos en los distintos sitios web. Desde este menú, tenemos la opción de visualizar la contraseña pulsando sobre el icono del "ojo", así como borrarla para que Google Chrome no la recuerde. Esta acción elimina la contraseña del navegador, pero podrás introducirla en cualquier otro momento, así como volver a guardarla.

El gestor de contraseñas de Google nos permite editar las credenciales, para actualizarlas de forma manual

Si queremos acceder al listado de contraseñas aún más rápido, no tenemos más que visitar el administrador de contraseñas de Google. Este, es un método de acceder con un solo click a todo nuestro listado de credenciales, pudiendo consultar cuáles son, borrarlas, e incluso editarlas. En este caso, no tenemos más que pulsar sobre el sitio web para ver las opciones de la contraseña (aquí no tenemos botón de menú). Tras hacerlo, veremos las opciones anteriormente descritas.

En el caso de que queramos modificar nuestra contraseña, debemos tener en cuenta que debe ser la misma con la que entramos al sitio web. Esta opción es útil cuando, por alguna razón, no hemos guardado de forma automática nuestra nueva contraseña, y no podemos acceder al sitio web, ya que Chrome sigue introduciendo la antigua. Si esto sucede, no tenemos más que editar con la nueva contraseña, y de forma automática esta será la que se introducirá al iniciar sesión.

Cómo ver las contraseñas de Google Chrome desde el móvil

En el caso de que queramos ver nuestras contraseñas de Google Chrome desde el teléfono, podemos acceder desde el administrador de contraseñas de Google, o bien desde las propias opciones que nos brinda el navegador. Para acceder a ellas, no tenemos más que ir a "Configuración" y "Contraseñas", independientemente de que utilicemos iOS o Android.

En el caso de Android, utilizaremos el lector de huellas (en caso de haberlo) para poder ver las contraseñas, mientras que en iOS Face ID y Touch ID son los métodos utilizamos para hacerlo. En estas plataformas móviles, las opciones son ver la contraseña y copiarla al portapapeles, no hay opción de editarla desde este menú.