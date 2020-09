Esta extensión para Chrome te permite congelar a voluntad tu imagen durante una videollamada de Google Meet, poner un fondo y más

Cada vez más aplicaciones dedicadas a las videollamadas y las videoconferencias permiten personalizaciones de la imagen que mostramos, aunque no todas. Google Meet, por ejemplo, una de las más usadas, no incorpora este tipo de funcionalidades tan útiles a la par que divertidas en ocasiones.

Por suerte para sus usuarios, en la Chrome Web Store del navegador de Google podemos encontrar la extensión Visual Effects for Google Meet.

No sería descartable que las utilidades más 'gamberras' las veamos puestas en práctica por más de una persona que busque escaparse cierto tiempo de una reunión o una clase

Una pequeña aplicación que nos permite aplicar diferentes efectos a la imagen tomada por nuestra cámara que se transmite en el servicio de los de Mountain View. Desde poner una imagen detrás, como estuviésemos en un croma, hasta congelar la imagen si queremos simular problemas de conexión.

Cómo usar Visual Effects for Google Meet

Para usar Visual Effects for Google Meet simplemente debemos descargar la extensión desde su página en la tienda de aplicaciones y extensiones de Google Chrome, añadirla a nuestra navegador como haríamos con cualquier otra y listo.

Con la extensión instalada, en las videollamadas de Google Meet aparecerá en la parte izquierda de la pantalla un menú con diversas opciones.

Hablamos de efectos como la imagen invertida, desenfoque, fondo virtual (que tanto ha popularizado Zoom), pixelado, contraste o congelación, cuya gamberra utilidad no es descartable que sea puesta en práctica por más de una persona que busque escaparse cierto tiempo de una reunión o una clase.

Siempre negaré que subí esta "solución" donde puedes "congelar" a voluntad una video llamada... por si se "ofrece". Busca e instala "Visual Effects" en las extensiones de Chrome. pic.twitter.com/zSIdGsMNgh — Javier Matuk (@jmatuk) September 7, 2020

Para recorrer los diferentes efectos simplemente debemos hacer scroll e irán apareciendo. Para usar el fondo virtual, naturalmente, no bastará solamente con hacer clic. Primero tendremos que cargar un fondo haciendo clic en Upload Background que aparecerá tras la opción y, una vez subida la instantánea deseada, ya haremos clic sobre la funcionalidad.

Hay que tener en cuenta que si el menú no nos aparece es probable que sea debido a que no hemos activado la cámara todavía en la vista previa que nos muestra Meet antes de entrar en una llamada. Si así fuese, solo hay que activarla y Visual Effects for Google Meet se iniciará automáticamente.