Esta web usa inteligencia artificial para convertir cualquier calle en una idílica vía peatonal holandesa: así funciona

La inteligencia artificial parece haber llegado para quedarse en nuestras vidas y no solo ayudarnos a mejorar la productividad, sino también a desatar nuestra creatividad tanto creando imágenes o logotipos sin mucho esfuerzo como con actividades más sorprendentes como transformar cualquier calle del planeta, por lúgubre y poco agraciada que sea, en una idílica y pintoresca calle holandesa

O lo que es lo mismo: la llena de luz y de color gracias a la presencia de flores y vegetación, kioskos y otros elementos coloridos y por supuesto, personas en bicicleta. Si hace mucho que no viajas a los Países Bajos y lo echas de menos o si nunca has estado pero te apetece sumergirte en su bucólico ambiente sin salir de casa, esta web con inteligencia artificial es la encargada de hacerlo posible en tres clics.

Así funciona esta web amante del estilo holandés

Se llama dutchcyclinglifestyle.com y funciona con imágenes de Google Street View, esa sección de Google que nos permite pasear por prácticamente cualquier parte del mundo y que por cierto, desde hace años no solo es posible darse una vuelta, sino que la inteligencia artificial también permite escuchar cómo sonará esa zona.

Pues bien, esa web emplea por un lado el impresionante banco de imágenes recopiladas de Google Street View y por otro la inteligencia artificial para adaptar una calle con el estilo de vida ciclista holandés. Aunque no especifican qué modelo emplean, los logos empleados son los de Bard. La web solo está disponible en inglés, holandés, alemán y francés pero no en castellano. Para nuestras pruebas, he empleado el inglés.

Para convertir tu calle en una pintoresca vía holandesa apenas es necesario llevar a cabo tres acciones:

Toca sobre el botón azul 'Reinvent your street'.

Elegir la calle que quieres tunear con el GPS, introduciéndola en el cajetín o incluso subiendo una foto directamente. Después, toca nuevamente en 'Reinvent your street' para que la inteligencia artificial obre la magia. El resultado serán cuatro imágenes, de las cuales podremos elegir la que más nos guste. No obstante, tienes posibilidad de repetir dándole a 'Re-imagine', así como compartir y descargar.

Para mi ejemplo he usado la calle Curia de Pamplona. Probé otras calles aledañas pero había pocas imágenes y estaban en puntos poco propicios, lo que limita este punto de jugar. No obstante, salvo la segunda, el resultado es bastante más colorido gracias a las macetas con flores. Más allá de los objetos extra que añade a la imagen, llama la atención su acertada colocación y la presencia de sombras, para que la integración sea tan realista.

