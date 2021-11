Instagram por fin te permite subir fotos desde tu PC y aquí tienes una guía para sacarle el máximo partido

Instagram va sacando funciones interesantes para aquellos que usamos la plataforma a menudo como que ya todo el mundo, y no solo aquellas cuentas con muchos seguidores, puede compartir enlaces en las historias.

Y más interesantes aún para los que prefieren el PC al móvil para muchas tareas digitales, como la posibilidad de hacer publicaciones desde el ordenador, por fin, tras 10 años centrando esta función exclusivamente en el uso móvil. Una función realmente interesante, sobre todo, para quienes usan las redes sociales como aprte de sus tareas de trabajo.

Te hemos preparado un tutorial sobre cómo hacerlo y sobre las funciones que tienes disponibles en Instagram a través del ordenador y también las que no.

Un vistazo a… CÓMO DESACTIVAR TU CUENTA DE INSTAGRAM TEMPORALMENTE 2020

Cómo comenzar a subir una fotografía a Instagram desde mi PC

Lo primero tienes que acceder a Instagram.com e iniciar sesión en tu cuenta. Al entrar, tienes en la esquina superior derecha, por fin, el botón que muestra el símbolo de '+' dentro de un recuadro. Pulsa sobre él.

A diferencia del móvil, donde este botón te obliga a escoger si quieres subir una publicación, una historia, un reel o un directo, con el ordenador directamente te lleva a una ventana donde te pide que arrastres las fotos y los vídeos que quieras subir a tu perfil para una publicación de feed desde tu ordenador.

Pasos para editar una foto desde tu PC en Instagram

Tras subir la primera foto que quieres publicar, Instagram en la web te da diferentes opciones. Puedes elegir entre cuatro formatos de fotografía. El original, uno cuadrado (1:1), en vertical (4:5) y apaisado o panorámico (16:9). Tras escoger el formato, si pones el ratón sobre la imagen podrás moverla, aprentando al mismo tiempo el botón izquierdo, para centrarla como tú quieras.

Otra opción disponible en el primer paso de la edición es una lupa con un botón de '+' en el centro. Ahí, tras centrar la forma de la fotografía, tienes la opción de acercar la imagen más o menos en el encuadre, pudiendo centrarla en alguna parte de la foto y dejando de lado otros detalles.

A continuación, puedes añadir más fotografías o vídeos a la misma publicación. Recuerda que Instagram te permite añadir 10 en cada una de ellas. Para ello, debes pulsar en los recuadros que están a la derecha de la imagen en la esquina inferior. Ahí te dará de nuevo la opción de añadir más fotos o vídeos desde tu PC.

Cuando tengas la foto encuadrada como más te guste, llega el momento de la edición, con los famosos filtros y otros efectos que caracterizan a Instagram. Verás que tienes las mismas opciones que cuando hacer una publicación con el móvil. Hay diferentes filtros y una línea en la parte inferior que te permite elegir la intensidad de ese filtro que te interesa añadir.

Además de los filtros, tienes los ajustes. Puedes aumentar o reducir el brillo, el contraste, la saturación, la temperatura, atenuar o poner el modo de viñeta. Realmente este tipo de filtros y ajustes ya no están tan de moda como cuando las redes sociales empezaron a florecer ya de la mano del Fotolog en los primeros años de la década de los 2000-aunque Instagram quede estancado en ellos- (y, de hecho, hay aplicaciones con filtros que ofrecen alternativas mucho más prácticas que las que da Instagram), pero puede siempre ayudar a solucionar algún pequeño problema de luz o algún defectillo.

Tras ponerle colores y filtros y pulsar sobre 'Siguiente', llega la parte de editar el texto. Puedes incluir un texto de máximo 2.200 caracteres, como sucede siempre en Instagram. Y las opciones que incluye más allá de la escritura de un texto son difrentes a las que tienes en tu app móvil.

Mientras que en la app puedes llevar a cabo estas funciones: etiquetar personas, añadir ubicación, añadir una recaudación de fondos, publicar la misma información en Facebook (y decidir quién dentro de Facebook podría verlo, si amigos, el público o solo tú), Twitter o Tumblr y ya, dentro de configuración avanzada, puedes ocultar los me gusta y visualizaciones a la publicación, desactivar los comentarios y añadir un texto alternativo en términos de accesibilidad, que describa el contenido de la fotografía, para que personas con problemas de visión pueda también usar la app y conocer el contenido.

Por su parte, en la web, solo puedes añadir el lugar de la foto, incluir el texto dela accesibilidad para que las personas con problemas de visión sepan qué muestra la fotografía y desactivar los comentarios. Así que es muy limitado. Si quieres llevar a cabo alguna de las otras funciones, tendrás luego que usar tu dispositivo móvil. Luego pulsa el compartir y por fin publicarás la fotografía.

Y ahora llega una mala noticia de una función muy importante que le falta a Instagram: después de publicar, no te da la opción de editar la publicación desde tu PC. Así que si no tienes un móvil a mano, tendrás que tener mucho cuidado de que el post esté perfecto porque con tu ordenador no puedes realizar cambios. Solo podrías eliminarlo, pero perderías todo el trabajo hecho.

Si en el post pulsas sobre los tres puntos horizontales situados en la esquina superior derecha, verás las opciones disponibles tras publicar. Así, si quieres compartir la publicación hecha con tu PC en otra red social, puedes hacerlo una vez publicada. También puedes copiar el código de inserción el enlace para enviarlo a amigos o contactos.