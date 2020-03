BBC invierte en Pocket Casts posicionándose en la batalla entre plataformas abiertas y los podcast exclusivos

El servicio público de radio y televisión del Reino Unido, a través de su brazo comercial de producción y distribución BBC Studios, va a invertir en Pocket Casts. La operación, avanzada por The Verge este lunes, confirma la apuesta de la corporación de radiodifusión británica por una plataforma abierta en controposición con las estrategias emprendidas por otras compañías.

"La BBC está increíblemente alineada con el modelo que estamos persiguiendo", asegura Owen Grover, máximo responsable de Pocket Casts, quien defiende un ecosistema abierto de podcasting con canales RSS disponibles gratuitamente frente a las producciones exclusivas por las que vienen apostando plataformas como Spotify o iVoox.

Grover, que asegura defender "el acceso abierto en lugar de los jardines amurallados", toma esta bandera ante un escenario incierto en el que los podcast han empezado a tomar importancia más allá de Estados Unidos, donde llevan años consolidados como un productos de consumo más.

La entrada de BBC Studios por un importe no revelado, no resulta ninguna novedad si tenemos en cuenta que Pocket Casts es, en la actualidad, propiedad de un consorcio de emisoras de radio públicas y divisiones de las mismas como NPR, WNYC Studios o This American Life.

La inversión de la BBC se destinará a los costes operativos y al crecimiento de la plataforma, revela el director general de la plataforma según informa The Verge, mientras tratan de lograr una monetización que asegure una sostenibilidad a largo plazo, aumente la audiencia, los usuarios y apuntalen, como prometen, un ecosistema de podcasting abierto y gratuito.