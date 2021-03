Una aparentemente inofensiva imagen de Twitter puede esconder un ZIP con hasta 3 MB de datos e incluso un MP3

La esteganografía consiste en la ocultación de mensajes u elementos dentro de otros sin que sean percibidos. Una técnica que ha conseguido aplicar con éxito el investigador David Buchanan a imágenes de Twitter: en lo que podría parecer un simple e inofensivo PNG puede llegar a esconder un archivo ZIP con hasta 3 MB de información. Un logro y un potencial peligro.

Este experto ha publicado en GitHub el código fuente de su PNG mágico, a la vista de sus capacidades, y el fichero en sí mismo lo ha tuiteado. En el tuit comenta su hallazgo y adjunta la imagen en cuestión que reza: "¡Guarda esta imagen y cambia la extensión a .zip!".

Si lo hacemos, efectivamente la imagen en cuestión se convertirá en un archivo comprimido que, si los descomprimimos, nos mostrará el mismo código fuente que ha subido a GitHub.

I found a way to stuff up to ~3MB of data inside a PNG file on twitter. This is even better than my previous JPEG ICC technique, since the inserted data is contiguous.



The source code is available in the ZIP/PNG file attached: pic.twitter.com/zEOl2zJYRC