El CEO de Reddit crítica duramente a TikTok: "Es una app parasitaria, no instales ese spyware en tu móvil"

TikTok es un fenómeno, ya sobrepasó los mil millones de usuarios activos al mes, y hasta es más descargada que Instagram y Facebook en las tienda de aplicaciones de Google y Apple. Y, aunque nadie sabe realmente cómo funciona su potente algoritmo para enganchar a tantos, a la red social tampoco no le faltan detractores.

Uno de estos es Steve Huffman, cofundador y CEO de Reddit, que ha dicho cosas bastante duras sobre la aplicación en un evento reciente de Sillicon Valley entre inversionistas y emprendedores. Cuando se hablaba de las innovaciones que hace TikTok, Huffman básicamente calificó a la app de parásito y espía.

TikTok es la primera red social hecha en China que tiene éxito global, y en un mercado en donde la mayoría de redes sociales más usadas provienen de Estados Unidos, no es difícil entender que haya bastante recelo en Sillicon Valley y en otros sectores de ese país.

En 2019 la red social fue multada porl a FTC con 5.7 millones de dólares por recopilar información de menores de 13 años. El ejercito de EEUU declaró que TikTok era una amenaza y le prohibió su uso a los soldados, sea paranoia o preocupación justificada, en la nación norteamericana hay quienes creen que China puede usar la app para recopilar datos de los estadounidenses, así como hace Facebook con el resto del planeta.

