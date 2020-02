Cómo saber cuáles son las cuentas de Instagram con las que más y menos interactúas

Muchas veces seguimos a algunas personas en las redes sociales por compromiso (familiares, compañeros de trabajo...) o simplemente seguimos una cuenta y con el paso del tiempo nos olvidamos que la estamos siguiendo.

Instagram acaba de lanzar una nueva funcionalidad que nos permite descubrir cuáles son las cuentas con las que más y menos interactuamos dentro de la plataforma.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr — Instagram (@instagram) February 6, 2020

También puedes saber cuál es la cuenta que sigues desde hace más tiempo

Parece que la compañía quiere animarnos a que tengamos un feed más limpio y en el que aparezca contenido que realmente creamos relevante. Esta herramienta también nos permitirá ver cuáles son las cuentas con las que más interactuamos en nuestro día a día.

Para poder descubrirlo, simplemente tendremos que abrir la aplicación, ir a nuestro perfil y pulsar sobre el botón de "seguidos". Ahí veremos dos categorías: "personas con quienes mentos interactúas" y aquellas cuentas que son "más mostradas en las noticias".

Debajo de estas dos categorías veremos otro cambio importante. Vemos que aparece el listado completo de cuentas que estamos siguiendo, y podemos seleccionar mostrarlas según la fecha en la que empezamos a seguirlas.

Eso significa que tan solo un click podremos saber cuál es la cuenta que seguimos desde hace más tiempo o las últimas que hemos seguido. No tenemos claras cuáles son las intenciones de la compañía detrás de este cambio, pero quizás quieran que nos alejemos del contenido que consideramos irrelevante y así pasar más tiempo en la aplicación.

Obviamente, a Instagram le interesa que abramos más veces la app y pasemos más tiempo consumiendo contenido en ella, ya que eso se traduce en mejores cifras y más visualizaciones de anuncios (lo que significa mayores ingresos).