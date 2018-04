DeleteFacebook es una ilusión, la red social tiene más usuarios que nunca y millones más se siguen registrando

Pueden pasar tres mil escándalos de privacidad, pero millones de personas siguen abriendo cuentas en Facebook. La red social sigue demostrando que las personas tenemos muy mala memoria y que el movimiento #DeleteFacebook realmente no parece ir a ningún lado más allá de que algunos famosos borren sus cuentas.

Y, de hecho, los últimos números del reporte de Global Digital para We Are Social y Hootsuite, muestran que no solo el número de usuarios de redes sociales creció en más de 100 millones durante los primeros tres meses de 2018, sino que 67 millones de personas comenzarón a usar Facebook tan solo en el primer trimestre del año.

El escándalo de Cambridge Analytica no parece haber afectado en lo absoluto a la red social de Mark Zuckerberg, al menos en crecimiento y ganancias. La imagen del CEO y la empresa, es otro tema.

Tan solo en Estados Unidos se registraron 10 millones de usuarios nuevos en Facebook

La cantidad de usuarios activos mensuales de Facebook subió un 3.2% desde el inicio de 2018, y la herramienta de publicidad de la red social reportó un total 2.234 millones de usuarios globales para el final de marzo.

Incluso en los países más afectados por el caso de Cambridge Analytica, Facebook sigue creciendo descomunalmente. Tan solo en Estados Unidos, 10 millones de usuarios comenzaron a usar Facebook entre enero y marzo. Reino Unido registró un millón de usuarios nuevos en ese mismo tiempo.

Solo los más jóvenes borran Facebook

Cambios trimestrales en los usuarios de Facebook según edad y género. Imagen de Hootsuite y We Are Social

Ya lo habíamos dicho, Facebook es para viejos, y los números más recientes también lo demuestran. La tendencia es que los más jóvenes no usen la red social de Zuckerberg, porque prefieren cosas como Instagram y Snapchat.

La gente joven no se está registrando en Facebook, el crecimiento de usuarios viene de aquellos que tienen más de 25 años.

A pesar del crecimiento de usuarios de Facebook, de la red social están huyendo aquellos que tienen especialmente entre 13 y 17 años. La cantidad de usuarios de esas edades cayó en 10 millones desde enero. Y entre los que tienen 18 y 24 años, no se registró crecimiento alguno.

Puede que Facebook siga en una excelente posición, pero a futuro, que la población más joven le esté dando la espalda, no es para nada una buena noticia. Al menos las nuevas generaciones serán libres, a medias.

En Genbeta | Internet ya tiene más de 4.000 millones de usuarios y casi el 80% usa redes sociales

En Xataka | La privacidad en Facebook no existe: Zuckerberg conoce (casi) todo de sus usuarios, hasta sus llamadas y SMS si tienen Android