DeviantArt ha hecho un enorme rediseño, eliminado todas las categorías de personalización y dejado atrás una parte de su esencia

Es curioso como en esta misma época el año pasado, escribía sobre el aniversario número 18 de DeviantArt y sobre cómo la comunidad de artistas había sobrevivido todo ese tiempo en Internet sin perder su esencia. Todo un bicho raro, sin dudas. No más.

La web ha comenzado a extender a la mayoría de usuarios su nuevo diseño llamado Eclipse, una interfaz más moderna y atractiva con, no se puede negar, la fabulosa característica de estar completamente libre de anuncios publicitarios. Pero, en ese proceso ha perdido una enorme parte de su esencia, no por los cambios estéticos, sino por la visibilidad de una gran diversidad de contenido que acaba de ser enterrado.

No es lo que trae el diseño sino lo que se llevó

La cantidad de categorías se ha reducido enormemente

Esto no es una clásica queja de "no me gusta el nuevo diseño de x sitio", de hecho, encuentro el nuevo diseño de DeviantArt bastante bonito, los tonos oscuros van muy bien cuando el contenido que ves es principalmente imágenes, aunque la navegación deja bastante que desear.

Tampoco creo que sea una mala idea, DeviantArt viene necesitando un cambio de cara hace tiempo, y necesita un empujón (o varios) para intentar ganar relevancia de nuevo, algo que con los años ha ido perdiendo a manos de plataformas para artistas más simples.

No se trata de la estética del diseño, sino del contenido que han enterrado con él

El problema con este rediseño es que un agujero negro se acaba de tragar a una gran parte de la comunidad, la comunidad que curiosamente fue la misma que dio origen a DeviantArt: la de personalización.

Adiós customization

La primera imagen que se subió a DeviantArt. Windows 2000 personalizado

Para quienes no conozcan los origines de DeviantArt, por allá en el año 2000, la web vio su primera deviation ser subida: una captura de un Windows 2000 completamente personalizado.

Y es que DeviantArt nació como una comunidad de deskmodders, esa gente que gusta de crear o usar temas y skins para personalizar sus sistemas operativos y aplicaciones.

La comunidad que dio su origen a DeviantArt acaba de ser borrada

Esta servidora ha formado parte de DeviantArt por poco más de 12 años, y aunque con el tiempo es cada vez menos el que invierto en ella, de ahí que crea firmemente que algo sí necesita cambiar ahí, sigo visitando el sitio varias veces al mes como la única isla en el desierto que se ha convertido la personalización en los últimos años.

Simplemente no existen en la web más sitios con tantos recursos dedicados a ese hobby que puedes encontrar en un solo lugar.

Absolutamente todas las categorías que aparecen en esta imagen han desaparecido con el nuevo diseño

En DeviantArt, la categoría Customization englobaba una enorme cantidad de recursos de personalización de todo tipo, cientos de comunidades se crearon en torno a esto.

Las categorías y etiquetas para temas de Windows, Linux y hasta macOS, iconos individuales, en paquetes, para múltiples plataformas, wallpapers en infinidad de resoluciones, skins de Raimmeter, de reproductores de música como el viejo Winamp, los screenshots, y un largo ectetera, han desaparecido por completo.

Cuando te das cuenta que ya no existe la categoría "wallpapers" en DeviantArt y ahora todo entra en "Digital Art"

El contenido sigue existiendo, pero ya no hay forma de navegar simple de navegar a través de él, ni de etiquetarlo al subir nuevas deviations. Ya no es posible mirar solo los últimos temas de Windows o los más populares. Bajo Eclipse, todos los recursos de personalización han ido a parar a la categoría Visual Art y la nueva organización, me temo, es un despropósito total.

Todo termina

De momento, DeviantArt ofrece un botón para cambiar al viejo diseño, por lo que no parece que quieran dar el salto del todo aún. Sin embargo, las posibilidades de que ese botón desaparezca en cualquier momento, son altas.

Los perfiles en DeviantArt tenían múltiples opciones de personalización, ahora solo quieren que añada mi "imagen de portada" como en cualquier Facebook o Twitter

Otro detalle interesante es el hecho de que Eclipse no funciona ni se aplica en las páginas de grupos de DeviantArt. No sabemos si esto se deba a que aún no lo han extendido a ellos, o si también los grupos están en peligro de extinción.

DeviantArt fue adquirida por Wix en 2017, los cambios tras esa compra habían tardado bastante en llegar. Lo bueno aquí parece ser que aún están invirtiendo en la comunidad y no han abandonado la inversión del todo.

Ser la red social atípica, o un bicho raro en Internet ya no será parte de la identidad de DeviantArt. Muchos de los cambios hechos en cómo se muestra el contenido ahora, especialmente en los perfiles de cada usuario, siguen básicamente las mismas normas que el resto de redes sociales modernas actuales. Es que si no puedes contra ellos...